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17 Mayıs Uluslarararsı Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası Etkinlikleri

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17 Mayıs Uluslarararsı Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası Etkinlikleri
17 Mayıs Uluslarararsı Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası Etkinlikleri

17 Mayıs Uluslarararsı Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası Etkinlikleri kapsamında, Baraka Kültür Merkezi’nde kolektif öykü yazma ve drama atölyesi etkinliği gerçekleştiriliyor.

 

17 Mayıs Uluslarararsı Homofobi, Transfobi ve Bifobi Haftası Etkinlikleri kapsamında, Baraka Kültür Merkezi’nde kolektif öykü yazma ve drama atölyesi etkinliği gerçekleştiriliyor.

 

Etkinlik 7 Mayıs Pazartesi günü, saat 19.00’da Kızılbaş’taki Baraka Lokalinde gerçekleştiriliyor.

 

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, hemen herkesin farklı bir şekilde baskı gördüğü toplumlarda, LGBTİ+ bireylerin her gün okulda, sokakta, iş ararken veya işini yaparken ötekileştirme ile mücadele etmek zorunda kalmakta olduğuna dikkat çekildi. Bu bağlamda, bu yıl düzenlenen kolektif öykü yazma ve drama atölyesinde homofobik davranışlar ve LGBTİ+ bireylerin haklarının konu edileceği ve yaşanan sıkıntıların irdelenerek alternatif mücadele yöntemleri şekillendirileceği kaydedildi.

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