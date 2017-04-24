“2. Emekçi Kadın Ürünleri Pazarı” Gazimağusa’da kuruldu

CTP Kadın Örgütü Gazimağusa İlçesi tarafından düzenlenen “2. Emekçi Kadın Ürünleri Pazarı”, Gazimağusa’da Salamis Yolu’nda kuruldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile 11 Mart’ta kurulması planlanan pazar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Etkinlikte, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk MS Hastaları Derneği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, İncirli Köy Kadın Kursu ve MAKAMER dahil birçok kuruluş ve üretici toplam 38 stant kurdu.

Etkinlikte yöresel lezzetler, geleneksel el işleri ve yaratıcı eserler satışa sunuldu.

Etkinliğe, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimağusa milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay, Güzelyurt milletvekili ve MYK üyesi Armağan Candan, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Kadın Örgütü Başkanı Çelen Özkaynak, Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Kadın MYK üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri de katıldı.

ERHÜRMAN: “ÜRETEREK VAR OLMA MÜCADELESİNDE KADINLAR ÖN SAFLARDA”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman burada yaptığı konuşmada, üretimin önemine değinerek, CTP Kadın Örgütü’nün bu girişimleriyle, kadınların, kadın emeğinin, kadınların ürünlerinin ve yaratıcılıklarının daha görünür kılınmasına yardımcı olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erhürman şöyle konuştu:

“Kadın Örgütümüz bu yıl, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlediği etkinliklerde üretimi ana tema olarak belirledi.

Bu etkinliklerde yurdun dört bir yanında emekçi, üreten kadınlarla bir araya gelindi, onların deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacak platformlar oluşturuldu, kadınların ürünleri sergilendi ve bu ürünlerin tanıtımına ve pazarlanmasına katkı yapıldı. Kadınlar, her ilçede, her köyde, bütün olumsuzluklara rağmen, üretmeye, yaratmaya devam ediyorlar. Kadınların ürünlerini görünür kılmamız, onları daha fazla üretmeye teşvik etmemiz, onların ürünlerini tanıtmalarına ve pazarlamalarına katkıda bulunmamız gerekiyor. Bu çerçevede Mağusa İlçe Örgütümüz kadın el işleri kooperatifinin kurulması için çalışma başlatmış durumda. Bu yöndeki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artıracağız. ‘Üreten yok olmaz’ diyoruz ve var oluş mücadelemizde kadınların ön saflarda yer alması bize umut veriyor.”