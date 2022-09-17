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23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa konseri başarıyla tamamlandı

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KKTC’yi temsilen konserde sahne alan Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ Bursalı sanatseverlerin takdirini topladı
23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa konseri başarıyla tamamlandı
  • KKTC konserleri 20 Eylül’de Othello Kalesi’nde 21 Eylül’de Bellapais Manastırı’nda

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın iş birliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen 23. TÜRKSOY Opera Günleri’nin Bursa konseri başarıyla tamamlandı. KKTC’yi temsilen konserde sahne alan Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ konserde seslendirdiği Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni şarkısıyla Bursalı sanatseverlerin takdirini topladı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 18 Eylül Pazar akşamı yapılacak İzmir konserinin ardından, TÜRKSOY Opera Sanatçıları, KKTC konserleri için ülkemize gelecek. KKTC konserlerinin ilki 20 Eylül 2022 Salı akşamı KKTC Gazimağusa Othello Kalesi’nde ve ikincisi de 21 Eylül 2022 Çarşamba akşamı Girne Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Havva Özdemirağ’ın yer alacağı 23. TÜRKSOY Opera Günleri çerçevesinde, Othello Kalesi ve Bellapais Manastırı’nda piyano eşliğinde sunulacak konserler, saat 20.00’da, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye ülkelerden, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den gelecek sanatçılar piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacaklar. Bu yıl Azerbaycanlı Besteci Fikret Amirov’un doğumunun 100. yılına ithafen gerçekleştirilecek etkinlikte Othello Kalesi ve Bellapais Manastırı’nda Fikret Amirov’un sanatsal çalışmaları ve özel arşivinden oluşan bir de fotoğraf sergisi açılacak. KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Mağusa ve Girne’de saat 20.00’da başlayacak KKTC konserleri halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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