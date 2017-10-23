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4. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi açılıyor

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4. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi açılıyor
Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD)’ın Geleneksel Fotoğraf Sergisi, 31 Ekim Salı günü açılıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, 4’üncüsü gerçekleştirilecek KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi, Lefkoşa Bedesten’de yer alacak. Serinin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Açılışta Dernek Başkanı Mehmet B. Türkelman ve KIFSAD’ın üye olduğu Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)’ın Kıbrıs temsilcisi Constantinos Charalambous  birer konuşma yapacak.

44 üyenin 88 fotoğrafının yer alacağı sergi 5 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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