4. KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi açılıyor

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, 4’üncüsü gerçekleştirilecek KIFSAD Geleneksel Fotoğraf Sergisi, Lefkoşa Bedesten’de yer alacak. Serinin açılışı saat 19.00’da yapılacak.
Açılışta Dernek Başkanı Mehmet B. Türkelman ve KIFSAD’ın üye olduğu Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)’ın Kıbrıs temsilcisi Constantinos Charalambous birer konuşma yapacak.
44 üyenin 88 fotoğrafının yer alacağı sergi 5 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek.
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