5 Fotoğraf Derneği Ortak Sunum-Şöyleşi Etkinliklerinde Buluşuyor

Ülke fotoğraf sanatçıları Çevirimiçi Sunum-Söyleşileri’nde buluşuyor

Ülkemizde faaliyet gösteren fotoğraf dernekleri ortaklaşa online (Çevirimiçi) sunum ve söyleşiler dizisi düzenliyor. FODER(Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği),KIFSAD(Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği),FODOS(Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği )GİFDER (Girne Fotoğraf Derneği) ve DİFSAD(Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği) işbirliğinde online gerçekleşecek söyleşiler iki haftada bir Çarşamba geceleri yapılacak. Derneklere üye kişilerin yanısıra fotoğraf sanatına ilgi gösteren herkese de açık olacak. Dernek üyesi olmayan, sunum ve söyleşilere katılmak isteyen sanatseverler derneklerin sosyal medya hesaplarından ve Kültür Dairesi mail duyurularından takip edebilirler.

Hem sosyalleşme hem bilgi ve tecrübe paylaşımı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmesiyle birlikte hayata geçirilen kısıtlamalar genelde kültür sanat yaşamında özelde de fotoğraf sanatı alanındaki faaliyetlerin online olarak yapılmasına sebep olmuştur. Ülkedeki fotoğraf dernekleri olarak hem dernekler arası sosyalleşmeyi artırmak hem de fotoğraf sanatı ile ilgili gerek tecrübe aktarımı gerekse güncel bilgilerin paylaşımı adına faydalı olmasını hedeflenmektedir. Sunum ve söyleşilerin ilki 05 Mayıs 2021 Çarçamba günü gerçekleşecek.