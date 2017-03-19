9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi salı günü açılıyor.

9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin ödül töreni ve sergi açılışı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yapılacak.

31 Mart 2017’ye kadar açık kalacak ve hafta içi mesai saatlerinde, Cumartesi günleri 08.30–13.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Yarışma organizatörü Buket Özatay’nın verdiği bilgiye göre, açılış ve ödül töreninde sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecek; ayrıca sergi kataloğu dağıtılacak.

KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA MADDİ KATKI

9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi’ne katılan her fotoğrafçı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na makbuzu karşılığı 15TL ödeyerek bu yarışmaya katılabildi.

Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na verilecek.