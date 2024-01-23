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ABD'de elektrikli araçlar dondurucu soğuklarla birlikte yollarda kaldı

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Elektrikli araçlar için zorluk, bataryanın iki tarafının aşırı soğuk havalarda yavaşlayan kimyasal reaksiyonlara sahip olması.
ABD'de elektrikli araçlar dondurucu soğuklarla birlikte yollarda kaldı

ABD'nin Chicago kentinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte elektrikli araçlar yollarda kaldı. Hızla boşalan bataryalarını doldurmaya çalışan sürücüler, şarj istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.  

Araçlarıyla çalışan veya işe giden ABD'liler, soğuğun etkisiyle bataryalarının hızla ve aniden boşalmasından şikayet etti. Kiraladığı Chevy Bolt'u şarj etmekten başka pek bir şey yapmadığını ve yine bitik bir aküyle yolda kalmaktan endişe ettiğini söyleyen Uber sürücüsü Javed Spencer da durumdan şikayetçi.

27 yaşındaki Spencer, pazar günü bataryasının bitmesine 30 mil kala bir şarj istasyonuna doğru yola çıktığını söyledi. Birkaç dakika içinde şarjının bitmesi üzerine arabasını istasyona çektirmek zorunda kalmış.

Önceki yıllara göre daha fazla insanın elektrikli araç sahibi olduğu bu kış, dondurucu soğukların bataryaları tüketmesi ve sürüş menzilini azaltması nedeniyle soğuk hava dalgaları elektrikli araç sahipleri için sorun olmaya başladı. 

Daha önce de Avrupa'dan bu tarz haberler gelmiş, elektrikli araç sürücülerinin otomobillerini yol kenarlarında bırakmak zorunda kaldığı görüntüler kameralara yansımıştı.

Tesla'dan 'soğuk hava' önerileri

Araçların soğuk havalarda bataryalarını ve kabinlerini ısıtmak için daha fazla enerji kullandığını, bu nedenle enerji tüketiminin artmasının normal olduğunu hatırlatan Tesla, sürücüler için web sitesinde bir yazı yayınladı.

Dondurucu soğukların etkisini azaltmak için şarj seviyesini yüzde 20'nin üzerinde tutun diyen firma, sürücülerin "planlı kalkış" özelliğini kullanarak bir yolculuğun başlangıcını önceden kaydetmelerini öneriyor. 

Böylece araç şarj ve ön koşullandırmaya başlamak için en uygun zamanı belirleyebiliyor. 

Soğuk hava elektrikli araç akülerini neden boşaltır?

İçten yanmalı motorlu araçların aksine, elektrikli bir aracın iki aküsü vardır: düşük voltajlı ve yüksek voltajlı. Özellikle soğuk havalarda, düşük voltajlı, 12 voltluk akü de geleneksel araçlarda olduğu gibi şarj kaybedebilir.

Eski bir Tesla çalışanı olan ve şu anda Tesla da dahil olmak üzere otomobil üreticilerini temsil eden Sıfır Emisyonlu Ulaşım Derneği'nin yönetici direktörü olan Albert Gore III, bu olduğunda, düşük voltajlı akü takviye edilmeden E.V.'nin hızlı şarj cihazında şarj edilemeyeceğini söyledi.

'Bataryalı elektrikli araçların dondurucu soğuklarda çalışmasını sağlamak zor'

Elektrikli araçlar için zorluk, bataryanın iki tarafının aşırı soğuk havalarda yavaşlayan kimyasal reaksiyonlara sahip olması. 

Temiz Enerji Enstitüsü Direktörü ve Irvine'deki California Üniversitesi'nde makine ve havacılık mühendisliği profesörü olan Jack Brouwer, bunun bataryanın hem şarjını hem de deşarjını etkilediğini söyledi. 

Brouwer, "Bataryalı elektrikli araçların çok soğuk koşullarda çalışmasını sağlamak çok zor oluyor. "Hava soğuksa bir bataryayı o kadar hızlı şarj edemez ya da o kadar hızlı boşaltamazsınız. Etrafta dolaşmanın fiziksel bir yolu yok." şeklinde konuştu.

Norveç'te sürücüler soğuklarda aracı önceden ısıtıyor

Öte yandan elektrikli araç kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden bazıları aynı zamanda en soğuk ülkeler arasında yer alıyor. 

Norveç'te 120 binden fazla elektrikli araç sahibini temsil eden Norveç Elektrikli Araç Birliği'nin danışmanı Lars Godbolt, yaklaşık her dört araçtan birinin elektrikli olduğu ancak Norveç'te sürücülerin soğuk havalarda bile verimliliği artırmak için sürüş öncesinde aracını ısıtmak gibi adımlar atmaya alışkın olduğunu söyledi.

Godbolt, Norveç'teki şarj istasyonlarında kışın yaza göre daha uzun kuyruklar oluştuğunu, çünkü araçların soğuk havalarda daha yavaş şarj olduğunu, ancak son yıllarda Norveç'in daha fazla şarj noktası inşa etmesiyle bu durumun daha az sorun haline geldiğini söyledi.

Ayrıca, Norveç'teki insanların çoğunluğunun apartmanlarda değil evlerde yaşadığını ve elektrikli araç sahiplerinin yaklaşık yüzde 90'ının evlerinde kendi şarj istasyonlarına sahip olduğu belirtildi.

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