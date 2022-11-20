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ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: Kraliçe’ye şantaj yapıldığı iddiası

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ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın ünlü isimlere şantaj yaptığı iddiası uluslararası kamuoyuna bomba gibi düştü.
ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: Kraliçe’ye şantaj yapıldığı iddiası

ABD‘de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 66 yaşında hapishanede intihar eden milyarder iş adamı Jeffrey Epstein’ın başrolünde yer aldığı cinsel istismar skandalıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak, Virginia Roberts tarafından cinsel istismar ile suçlanan ve Kraliyet görevlerinden alınan Prens Andrew’un adı yeni iddialara tekrar gündeme taşındı.

Prens Andrew’ın eski eşi Sarah Ferguson’un 1992 yılında birlikte görüntülendiği Teksaslı iş insanı John Bryan, Andrew’un adı geçtiği skandalla ilgili yeni iddialarda bulundu.

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John Bryan Sarah Ferguson

‘KRALİÇE’DEN PARA ALMAK İÇİN…’

John Bryan, Jeffrey Epstein’ın nihai amacının Prens Andrew’a şantaj yaparak Kraliçe’den zorla para almak olduğuna inandığını söyledi.

Bryan, 30 yıl boyunca yüzlerce savunmasız genç kızı istismar eden Epstein’ın nihai amacının zengin ve güçlü insanlara şantaj yapmak olduğunu öne sürdü. Kraliyet ailesi ile yakınlığıyla da bilinen Bryan, ABD’yi sarsan skandal için ‘Bu sadece bir gasp planıydı’ dedi.

Hayatı boyunca finans dünyasının içinde olan ve bu işin içinde olan birçok kişiyi tanıdığını söyleyen Bryan, “İnsanlar her zaman Epstein’ın nasıl para kazandığını soruyor. Onun bu vergi sihirbazı olması gerekiyordu. Ama hepsi bir aldatmacaydı.” dedi.

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Donald-Melania Trump, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile birlikte

ÜNLÜ İSİMLERİN DE ADI GEÇİYOR

Skandalda Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin adı geçerken, son iddialara bakılırsa Epstein’ın bu isimlerden para aldığına inanılıyor.

Bryan, Epstein’ın zengin ve nüfuslu kişilere, şantaj yaptığını ve onlardan para aldığını öne sürerken, “Bu şekilde yüz milyonlarca dolar kazandı.” dedi. Bryan’a göre, Epstein Andrew’u kendi ağına çekmeye çalıştı. Ancak Teksaslı iş insanı, Prens Andrew’un Kraliçe 2. Elizabeth’ten para almak için kullanıldığını öne sürdü.

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Prens Andrew ve onu cinsel taciz ile suçlayan Virginia Roberts

‘PRENS’iN HİÇ PARASI OLMADI’

Bryan, “Andrew’un masum olduğuna inanıyorum. İddia edildiği gibi seks partilerinde bulunsaydı, Epstein bunu Kraliçe’ye karşı kullanır ve milyonlar almaya çalışırdı. Andrew’un hiç parası olmadı. Kraliçe parası olandı.” dedi.

Teksaslı iş insanı John Bryan, Prens Andrew’ın eski eşi Sarah Ferguson ile 1992 yılında birlikte görüntülenmişti. O yıllar bu görüntüler büyük bir skandalı da beraberinde getirmişti. Çünkü foto muhabirleri onları görüntülediğinde Sarah Ferguson’ın ayak parmağı Bryan’ın ağzındaydı. Ayrıca Ferguson üstsüz bir şekilde güneşleniyordu.

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