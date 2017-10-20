'Açık Kapı Festivali' yarın Mağusa’da

Açık Kapı Festivali’nin üçüncüsü yarın Gazimağusa’da yapılıyor.

Etkinlik 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Namık Kemal Meydanı’nda düzenlenecek.

Festivalde 24 sivil toplum örgütü, bilgi masası, fotoğraf sergisi, ebru çalışması, yaşayan kütüphane, “Mağusa Hikayeleri” sohbet toplantıları, tekerlekli sandalye empati etkinliği, “Her Hikaye için bir Kahve Oyunu”, tek ip deneme etkinliği, nostaljik Kıbrıs otobüsü ile Mağusa turu, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktiviteleri gibi etkinlikler yer alacak.

“Sivil Toplum Yollarda” sloganıyla ekim ayı boyunca sürecek sivil toplum festivallerinin sonuncusu 28 Ekim’de Galatya/Mehmetçik’te yapılacak. Festivalin ilki Lefkoşa’da, ikincisi de Lefke’de yapılmıştı.

Sivil Alan’dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini tanıtmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşların işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Festival programı ve daha fazla bilgi www.sivilalan.eu ve www.facebook.com/civicspacesivilalan adreslerinden ya da 227 65 05 ve 0542 878 42 14 numaralı telefonlardan alınabilir.