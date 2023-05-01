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Acıkan öğrenci ‘sanat eseri’ni yedi

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Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, sergilendiği Güney Kore'nin başkenti Seul'deki müzede, sanat eğitimi alan bir öğrenci tarafından yenildi.
Acıkan öğrenci ‘sanat eseri’ni yedi

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “BİZ” adını verdiği 38 parçadan oluşan kişisel sergisi Seul’deki Leeum Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan “Komedi” adlı sanat eseri de serginin bir parçası.

Müzeyi ziyarete gelenlerden Seul Ulusal Üniversitesi’nde sanat eğitimi gören bir öğrenci, duvardaki muzu alıp kabuklarını soyduktan sonra yedi ve kabuğunu tekrar duvara bantladı.

“AÇTIM YEDİM”

Öğrenci, muzu yeme nedenini soran müze yetkililerine, “Kahvaltı yapmamıştım, açtım.” yanıtını verdi.

Olaydan sonra yerel basına konuşan öğrenci, “modern sanat çalışmasına zarar vermenin, sanat çalışması olarak yorumlanabileceğini” düşündüğünü söyledi.

Bu arada, müzenin, öğrenciden zararı karşılamasını istemeyeceği öğrenildi. Eserde kullanılan muzun, her 2 veya 3 günde bir yenilendiği biliniyor.

Sanatçı Cattelan’ın “BİZ” kişisel sergisi, 16 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

120 BİN DOLARA SATILAN MUZU DA YEMİŞLERDİ

Hiciv ağırlıklı heykel ve enstelasyon çalışmalarıyla tanınan sanatçı Cattelan’ın koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan “Komedi” adını verdiği eseri, Aralık 2019’da ABD’de düzenlediği sanat fuarında 120 bin dolara satılmıştı. Sanatçının üç adet ürettiği eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulmuş, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

Alıcılara eserle verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin, çürüme halinde, gerekli gördükleri takdirde, muzu değiştirebilecekleri belirtilmişti.

David Datuna adlı sanatçı muzlardan birini satıldıktan hemen sonra duvardan alıp yemişti.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel ise Eylül 2019’da İngiltere’de sergilendiği Blenheim Sarayı’ndan çalınmıştı. “Amerika” adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu. 

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