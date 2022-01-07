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Acil Kan Aranıyor

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Acil Kan Aranıyor!
Acil Kan Aranıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Cambaz için 0 RH negatif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Kan vermek isteyenlerin 0548 862 2175 numaralı telefondan ulaşabileceği belirtildi.

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