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Adidas reklamı çıplaklık gerekçesiyle yasaklandı

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Adidas'ın sporcu sutyeni reklamı, çıplaklık gerekçesiyle İngiltere'de yasaklandı.
Adidas reklamı çıplaklık gerekçesiyle yasaklandı

Çıplak göğüs fotoğraflarının yer aldığı Adidas’ın spor sutyeni reklam filmi İngiltere’de yasaklandı. Reklamda, farklı ten renkleri, meme büyüklükleri ve göğüs genişliklerine sahip kadınlar yer alıyordu.

İngiltere Reklam Standartları Kurumu, görsellerin geniş bir kesimi rahatsız edebileceği sonucuna vararak reklam filmini yasakladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili spor markası Adidas’tan yanıt gecikmedi. Adidas, kadınların çok farklı göğüslere sahip olduğunu, bu yüzden doğru spor sutyeninin önemini vurgulamak için bu reklamı yaptıklarını açıkladı.

Adidas tweet

TEPKİ ÇEKTİ

İlk kez Twitter üzerinden paylaşılan reklamların birinde 62, diğerinde 64 kadının göğsü yer alıyordu. Her ne kadar görüntüler blurlansa da tepki çekti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Reklam Standartları Kurumu (ASA), söz konusu reklamın gereksiz çıplaklık içerdiği veya kadınları “birer beden parçasına indirgeyerek cinsel objeye dönüştürdüğü” gibi 24 farklı şikayet üzerine bunu incelemeye almıştı.

Bazı şikayetçiler de görsellerin Twitter’da çocuklar tarafından da görülebildiğine dikkat çekmişti.

Twitter da bu paylaşımları incelemiş fakat platformun kurallarına aykırı bulmamıştı.

Şikayetleri inceleyen ASA, reklam kampanyasının cinsellik içermediğine ve kadınları nesneleştirmediğine karar verse de çıplaklık içerdiğini ve bu yüzden çocuklar tarafından görülmeyecek bir şekilde, belli bir hedef kitleye yöneltilebileceğine karar verdi.

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