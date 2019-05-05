Akıncılar’da Panayır, Büyükkonuk’ta Gastronomi Festivali var

Akıncılar’da bugün, XIII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı; Büyükkonuk’ta ise, Slow Food Komi Kebir 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali var.
Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği XIII. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, Akıncılar köy meydanında yer alacak ve saat 10.00’da başlayacak.
Slow Food Komi Kebir 2. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali ise, saat 11.00’de başlayacak.
İki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.
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