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Aktivistler başkentte eylem için soyundu

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Uluslararası sivil toplum kuruluşu AnimaNaturalis üyeleri İspanya'nın başkenti Madrid'de eylem yaptı.
Aktivistler başkentte eylem için soyundu

2003 yılında kurulan ve hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu AnimaNaturalis üyeleri bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de bir eylem düzenledi.

Eylemciler Madrid’de kürk ve deri endüstrisini protesto etti.

Başta İspanya olmak üzere Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika ve Venezuela’da birçok eylem yapan grubun üyeleri kürk ve deri endüstrisini protesto etti. Madrid’in yoğun meydanlarından birine giden üyeler çırılçıplak soyunarak kan benzeri boyalarla yere yattı.

Eylemciler hayvanlara şiddetin durmasını talep etti. Göstericiler daha sonra alanı olaysız terk etti.

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