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Alagadi’de offroad heycanı

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Baştaş-Gürün ikilisi zirvede
Alagadi’de offroad heycanı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, 2022 sezonuna dün (5 Haziran Pazar günü), Alagadi bölgesinde yapılan yarışla başladı. 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan yarış, Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve KYOFF ortaklığında yapıldı

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Kyrenia Offroad Derneği ile işbirliği içerisinde yeni sezonu dün (5 Haziran Pazar) Alagadi’de açtı. Baştaşlar Sun Valley sponsorluğunda ve 14.Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri kapsamında, Esentepe Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarışta 11 ekip start aldı.

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