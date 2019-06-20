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Alevkayası Pangea Festival için geri sayım başladı

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Gazetemiz Detay'ın da sponsorlarından biri olduğu, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Alevkayası Piknik Alanı’nda bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan “Pangea Festival” için geri sayım başladı. Kaynak: Alevkayası Pangea Festival için geri sayım başladı
Alevkayası Pangea Festival için geri sayım başladı

Doğa, Sanat, Müzik içiçe!
Yaratıcı, yenilikçi, alternatif müziklerin olacağı festivalde, bu yıl dj performanslarının yanısıra geçen seneden farklı olarak 5 canlı performans yer alacak. Festivalde ekolojik ve spiritüel aktiviteler, doğa sporları, dans ve sanat performansları ve atölyeler yer alacak. Yeme içme, sosyalleşme, dinlenme ve kamp yapma olanağı ile birlikte çocuklar için de etkinlikler yer alacak.

Luxus Pangea Festival için geliyor!
Pangea Festival’de Türkiye’den ve ada genelinden, yenilikçi ve yaratıcı özgün müzikler üreten müzisyenler sahne alacak. Bu yıl İstanbul’dan müziklerinde sınır tanımaksızın türler arası yolculuk yapan, sahnedeki coşturan performanslarıyla ün yapan Luxus grubu Pangea Festival için geliyor. Lefkoşa’dan bir çok uluslararası festivalde sahne almış rumba caz grubu Rumba Attack festivalde sahne alacak olan diğer önemli grup. Bu iki grubun yanısıra Mağusa’dan roots reggae grubu Bunfyah, Limasol’dan funk grubu Like Eddie, yine Lefkoşa’dan Didgeridoo Meditation festivalde sahne alacak. Festivalde İstanbul’dan Tarkan Teymen ve Radio Pangea, Mete Hatay, Famahostos gibi yerli djlerin bulunduğu 10’un üzerinde dj performans sergileyecek.

Luxus “Hür Doğdum” video klibi

 

Festivalde Alevkayası doğası hakkında bilgilendirmeyi de amaçlayan doğa yürüyüşü ve bisiklet turu yapılacak.  Bölgedeki Ermeni Manastırı ziyaret edilecek ve manastır hakkında bilgilendirme yapılacak. Yürüyüş esnasında doğal alanların temizliği de beraberinde yapılacak. Alevkayası gözetleme kulesine bisiklet turu gerçekleşecek.

 

Pangea Festival ’18, Afrika Dansları Atölye Çalışması

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Derviş G. Zeybek ile “Dance Healing Workshop”, Oya Akın ile drama atölyesi, Andrie Antoniou ile yoga çalışması aktiviteleri olacak. Brezilya vurmalı çalgılar ustası dünyaca ünlü Jozi Levi katılıma açık, perküsyon eğitimi verecek. Ekolojik farkındalığı artırmak, atık üretimini azaltmak için geri dönüşüm atölye çalışması yapılacak.

 

 

Pangea Festival ’18, Yoga Çalışması

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Doğaya katkı sağlamak amacını da güden festivalde, Telsim’in sponsorluğunda Kıbrıs’ın genelinden yerli yabancı katılımcıların el birliği ile Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanıyor. Festival’in 3. Gününde piknik alanı ve çevresindeki orman alanının temizlenmesine odaklanılacak.

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Festival alanında konaklamak isteyenler için tuvalet ve duşların olduğu çadır alanı bulunacak. Dileyen çadırını getirip kurabilecek, dileyen çadır kiralayabilecek.

Festival, Esentepe Belediye sınırları içerisinde yer alan Alevkayası Orman Şefliği’nin yakınındaki piknik alanında gerçekleşecek. Kıbrıs'ın birçok yerinden otobüs servislerinin sağlanacağı Festival, Cuma akşamı 18.00’da başlayıp Pazar günü Alevkayası Piknik Alanı ve çevresindeki orman alanında çevre temizliği  aktivitesi ile 16:00’da son bulacak.

Pangea Festival’in iletişim sponsorluğunu Telsim, medya sponsorluğunu da United Medya Grubu ve Detay Gazetesi üstlendi. Çağkan Yapı İnşaat ise festivalde yapı malzemeleri sponsorluğunu üstlendi.

 

Festival ile ilgili daha fazla bilgi ve güncellemeleri takip etmek için www.pangeafestival.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Pangea Festival 18,  Resim Çalışmaları

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