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Aleyhlerine konuştu diye 2 kişi dövdüler

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Cengizköy ve Gemikonağı’nda 4 kişi, aleyhlerinde konuştuğu gerekçesiyle 2 kişiyi darp etti ve bu kişilerin birinin işletmecisi olduğu iş yerine maddi zarar verdi.
Aleyhlerine konuştu diye 2 kişi dövdüler

Polisin açıklamasına göre, D.Ö.(E-27) ve K.Ö.(E-23),  “O.A.T. ile aleyhlerinden konuştu” gerekçesiyle G.A.’yı muşka kullanarak darp etti. Sözkonusu 2 kişinin, daha fazla zarar verme tehdidiyle adı geçen kişiyi O.A.T. aleyhinde polise yalan ifade vermesi için Lefke Polis Karakolu’na bıraktığı belirlendi.

İki kişinin,  gecenin ilerleyen saatlerinde Ö.Ö. ve G.U.B.’yi (E-21) de yanlarına alarak, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir bara gittikleri ve iş yeri işletmecisi O.A.T.’yi ciddi şekilde darp ettiği açıklandı. Saldırı sırasında barın arka çıkış kapısının camı da kırıldı.

Olayla ilgili D.Ö. ve G.U.B.’yi tutuklayan polisin olaya adı karışan diğer 2 kişiyi aradığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

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