Amber Heard’ün açıklamaları Johnny Depp hayranlarını sinirlendirdi

Amber Heard, Johnny Depp ile davasını kaybetse de konuşmaya devam ediyor. Heard'ün dava ve Depp için sarf ettiği sözler, Depp hayranlarını kızdırdı. Pek çok hayran Heard'ü yalanlarına devam etmekle suçladı.

Perşembe günü New York’ta önceden kaydedilen ve hafta boyunca üç bölüm halinde yayınlanan yeni röportajda Amber Heard, öleceği güne kadar verdiği ifadelerin arkasında duracağında ısrar etti. Heard, Depp’i yalancı olarak niteledi ve Today’in sunucusu Savannah Guthrie’ye konuşurken, Depp’in evlilikleri sırasında onu dövdüğüne dair iddialarını yineledi.

Şimdi Heard, sosyal medya kullanıcılarının şiddetli tepkisiyle karşı karşıya.

Röportaj yayınlandıktan sonra Twitter’da bir Depp hayranı, “Onun mide bulandırıcı yalanlarını yeterince duydum” yazdı. Bir başkası, “O kadar yalancı ki izlemesi acı verici” diye ekledi. Ayrıca; “Profesyonel yardıma ihtiyacı var” gibi tweet’ler de kısa süre içinde yayılmaya başladı. Başka bir kişi de Today programını bir istismarcıya olanak vermekle eleştirdi.

NBC DE ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Ayrıca pek çok kullanıcı davayı Johnny Depp kaybetseydi kimse ona televizyonda yer vermezdi diye belirtirken bir kısmı da ikilinin medyayı çok fazla işgal ettiğini söyledi.

“NBC, ev içi tacizcilere dikkat çekiyor. NBC’ye yazıklar olsun” diye yazdı bir kullanıcı. Bir başkası, “İstismarcıyla röportaj yapın ve yalanlarını teşvik edin, bu arada kurbanı görmezden gelin” dedi.

Prgramda Heard’e “Sana hiç vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” diye sorulduğunda Heard, yalan olduğunu ve öleceği güne kadar tüm söylediklerinin arkasında olacağını belirtti.

Bu defa da Heard’e mahkemedeki ses kayıtları hatırlatılınca Depp’i hiç kışkırtmadığını söyledi: “Asla kışkırtmadım. Şiddet içinde yaşıyorsanız ve bu normal hale geldiğinde uyum sağlamanız gerekiyor. İlişkim boyunca korkunç, üzücü şeyler yaptım ve söyledim. Korkunç, kendime neredeyse tanınmayacak şekilde davrandım. Çok pişmanım.”

RÖPORTAJDAN SONRA DAHA ÇOK ANTİPATİ KAZANDI

Heard, Depp ile evliliğini hem çirkin hem de güzel olarak niteleyerek devam etti ve şunları ekledi: “Çirkindi. Ve çok güzel olabilir. Çok, çok zehirliydi. Bir sürü hata yaptık. Ama ben her zaman doğruyu söyledim.”

Heard’e olan tepkiler sosyal medyada hızla yayılmaya devam etti. Bir kullanıcı, “İnsanlar sana inanmıyor Amber; dünyanın her yerinde. Ve hiç Jack Sparrow filmi izlemedim. Kanıt açıktı. Medyaya oynamayı bırak, durumu daha da kötüleştiriyorsun” dedi.

Başka bir kişi, “Bir adamın hayatını mahvettin. Gerçek ortaya çıkınca böyle oluyor. Bunun için sıfır sempatim varsa beni bağışlayın” dedi.