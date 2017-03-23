Arif V 216 filminin oyuncu kadrosu açıklandı

Cem Yılmaz'ın AROG ve GORA filminin devamı olarak çekeceği 'Arif V 216' filminin kadrosu tamamlandı.

Cem Yılmaz, Kıvanç Baruönü’nün yöneteceği filmi için son dönemde Muhteşem Yüzyıl Kösem Bağdat Fatihi 4. Murat dizisinde Farya rolüne hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anlaştı.

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre, ünlü komedyen aynı zamanda bir bankanın reklamlarında yıllardır beraber oynadığı Mert Fırat’a da yeni filminde rol verdi. Filmin diğer iki sürpriz ismi ise şu günlerde Kara Sevda dizisinde rol alan Kerem Alışık ile Güldür Güldür programıyla yıldızı parlayan Çağlar Çorumlu….

Halı satıcısı Arif ile onun uzayda tanışıp yakın dost olduğu robot 216’nın Türkiye’de buluşmasını anlatan “Arif V 216″nın kadrosunda Ozan Güzen, Özhan Uğur, Zafer Algöz, Seda Bakan, Gupse Özay ve Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz’ın olacağı açıklanmıştı.

Öte yandan mayıs ayında çekimlerine başlayacağı filminin 145 saniyelik ilk teaser’ını geçen cuma seyirciyle buluşturan Cem Yılmaz, senaryosunun son halini tek tek oyuncularına teslim edip bu anın görüntüsünü de sosyal medyadan paylaşmaya başladı.