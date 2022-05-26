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ARUCAD Bahar Şenliği Girne sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu

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ARUCAD Bahar Şenliği Girne sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu
ARUCAD Bahar Şenliği Girne sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Bahar Şenlikleri, öğrencilerin 25 Mayıs Çarşamba günü ‘Cosplay’ temalı özel tasarım kostümleriyle gerçekleştirdikleri kortej ile başladı. Şehrin merkezinde kostümleriyle yürüyen öğrenciler, Girne halkının beğenisini kazanarak kente renk kattı.

ARUCAD 2. Bahar Şenlikleri, ‘Cosplay’ temalı kostüm kortejiyle Üniversite Kampüsünde Girne çarşısına yürüyüş ile başladı. ARUCAD öğrencilerinin Üniversitenin atölyelerinde tasarladıkları ‘Cosplay’ temalı kostümler Girne halkının büyük beğenisini topladı. Halk, yürüyüş sırasında öğrencileri alkışlayarak beğenisini gösterdi.  

arucadin-bahar-senligi-korteji-girneye-renk-katti-1.jpg25-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek ARUCAD 2. Bahar Şenliğinin ilk gününde  karaoke gecesi ve DJ Alchemist ile Nevss’in performansı gerçekleşti. Üniversite, 3 gün boyunca  devam edecek şenliklerde konser, yoga, el işi-yiyecek standları, dans gösterileri, atölye çalışmaları, yarışmalar, spor müsabakaları, ve kostüm partisi etkinlerine ev sahipliği yapacak.              

arucadin-bahar-senligi-korteji-girneye-renk-katti-7.jpg26 Mayıs Perşembe sabahı eğitmen Mürvet Yerli’nin öncülüğünde yoga ile başlayacak etkinlikler ödüllü yarışmalar ile devam edecek. Akşam saatlerinde Üniversitenin öğretim üyeleri/görevlileri Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, Ali Azhari ve Özgür Tosun’dan oluşan ‘Academia’ adlı grubun müzik performansının ardından Kıbrıslı genç müzisyenlerden oluşan ‘Tesadüf’ grubu ARUCAD Garden’da sahne alacak.       

27 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek kostüm yarışmasının ardından Kuzey Kıbrıs’ın özgün müzik gruplarından ‘Healers’ ve ‘Reva’ konserleri ile şenlik sona erecek.  

Üniversitenin Girne Kampüsünde gerçekleşecek etkinlere Kıbrıs halkı ücretsiz olarak katılabilecek.    

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