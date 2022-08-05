ARUCAD Öğrencilerinin 2022 Bahar Dönemi Sergisi Açıldı

ARUCAD’ın geleneksel olarak her dönem sonu düzenlediği öğrenci sergilerinde, farklı disiplinlerden birçok eser yer alıyor. Sergiler, öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmek, fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak ve dönem boyunca hazırlanan çalışmaların izleyici ile paylaşılabilmesi için düzenleniyor.
Resim, heykel, cam, seramik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dahil üniversitenin tüm alanlarından öğrencilerin, bahar dönemi boyunca katıldıkları derslerde tasarladıkları eserleri içeren sergi, Girne Yeni Liman Çemberinde bulunan ARUCAD Atölyeler Binasında 08:30 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.