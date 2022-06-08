ARUCAD'da önemli imza

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Urgenç Devlet Üniversitesi arasında öğrenci değişimi ve çift lisans imkanları gibi iş birliği için protokol imzalandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Urgenç Devlet Üniversitesi arasında öğrenci değişimi ve çift lisans imkanları gibi iş birliği için protokol imzalandı.

Protokol, Kirenia'daki Üniversite Kampüsünde, ARUCAD Rektörü Prof. tarafından imzalandı. Dr. Asım Vehbi ve Urgenç Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich. İki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan protokolde, ortak akademik programların belirlenmesi, hem üniversitelerin akademik kadroları hem de öğrenciler için geçerli olacak değişim programlarının yapılması gibi maddeler yer alıyor. Çift lisans imkanı sunuyor ve mezun öğrencilere çalışma imkanı sağlıyor.

Her iki üniversite öğrencilerine yönelik staj, eğitim ve değişim programlarını içeren protokol ile üniversiteler arasındaki akademik ve bilimsel işbirliğinin yanı sıra kültürel alışverişin artırılması hedefleniyor. Tudents.

Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü, Prof. Üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarını da ziyaret eden Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich, butik üniversite konseptinde alan odaklı eğitim veren ARUCAD’ın sadece Kıbrıs’a değil, özel bir üniversite olduğunu belirtti. ayrıca tüm bölge için. İlk adımı atmanın yolculuğun yarısı olduğunu belirten İsmoiloviç, "İmzalanan protokol iki ülke gençliği için büyük önem taşıyor ve işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. "

Özbekistan’ın önemli üniversitelerinden Urgench Devlet Üniversitesi’ni ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Uluslararası bir üniversite olmak ARUCAD’ın vizyonunun önemli bir yönüdür. Bu bağlamda programlarımızın ve öğrencilerimizin sayısında olduğu gibi nicelik değil nitelik temelinde ilerliyor ve ikili anlaşmalar yaptığımız kurumları belirlerken seçici olmaya özen gösteriyoruz. Benzer alanlarda başarılı üniversitelerle işbirliği yapmak istiyoruz. Bugün imzalanan protokol ile önemli bir başlangıç yaptık. İki üniversitemiz arasındaki işbirliğinin gelecekte artmasını temenni ediyorum. ”

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Urgench Devlet Üniversitesi arasında, öğrenci değişimi, çift diploma imkânı gibi iş birliklerine ilişkin protokol imzalandı.

Üniversitenin Girne’deki Kampüsünde imzalanan protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich imza koydu. İki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen protokol, ortak akademik programlar belirlemek, üniversitelerin akademik çalışanları ile öğrenciler için geçerli olacak değişim programları yürütmek, çift diploma imkânı sunmak ve yüksek lisans öğrencilerine çalışma olanağı sağlamak gibi maddeleri içeriyor.

Her iki üniversitenin öğrencileri için staj, eğitim ve değişim programlarını içeren protokol ile öğrencilerin kültür alışverişi yapmasının yanı sıra üniversiteler arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

Üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvarlarını da yerinde inceleyen Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom Ismoilovich, butik üniversite konseptiyle alan odaklı eğitim veren ARUCAD’ın sadece Kıbrıs’ın değil, tüm bölge için özel bir üniversite olduğunu ifade etti. Adım atmanın yolun yarısı olduğunu belirteren Ismoilovich, “İmzalanan protokolün iki ülkenin gençleri için büyük önem arz ettiğini ve işbirliğimizin uzun yıllar boyu devam etmesini arzu ederim” dedi.

Özbekistan’ın önemli üniversitelerinden olan Urgench Devlet Üniversitesi’ni ARUCAD’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Uluslararası bir üniversite olmak, ARUCAD’ın ortaya koyduğu vizyonda önemli bir noktadır. Bu konuda da, tıpkı program ve öğrenci sayımızda olduğu gibi nicelik değil, nitelik temelli ilerliyor ve ikili anlaşma yapacağımız kurumları belirlerken seçici olmaya özen gösteriyoruz. Benzer alanlara sahip, başarılı üniversiteler ile işbirliği yapmak istiyoruz. Bugün imzalanan protokol ile iki üniversite arasında önemli bir başlangıç yaptık. İşbirliklerimizin ilerleyen dönemlerde artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.