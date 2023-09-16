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ARUCAD’in lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

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ARUCAD’in lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor
ARUCAD’in lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor. Üniversite bu yıl ilk kez Sanatta Yeterlik Doktora Programına başvuru alacak.     

 

ARUCAD Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü devam ediyor. Adaylar, Üniversitenin Sanat, Mimari Tasarım ve İletişim Çalışmaları alanlarında üç yüksek lisans programına, Mimarlık, Sanat ve Kültür Yönetimi ile Sanatta Yeterlik alanlarında üç doktora programına başvuruda bulunabilecek.    

 

Sanatta Yeterlik Programı bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek  

Sanatta Yeterlik Doktora Programı, yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış sanatçılara ve tasarımcılara yaratıcı çalışmalarını geliştirme ve sanatsal yeteneklerini daha da ilerletme fırsatı sunacak. Disiplinlerarası bir vizyon ile oluşturulan program, uygulama ağırlıklı olup eğitim sonunda öğrencilerin yapıtlarını tezleri ile birlikte bir sergi ile sunabilmelerini hedeflemektedir. 

 

Yeni açılan program ile ilgili konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sanatta Yeterlik Programımız ile, farklı sanat ve tasarım disiplinlerinde kendini donatmak isteyen adaylara sanat ve tasarım olgusunu aktaracağız. Hem teorik hem de uygulamalı dersler ile tamamlanan bir eğitim süreci olacak. Doktora ile eşdeğer olan bu programa, sanat ve tasarım alanında akademik kariyer sahibi olmak isteyen adaylar başvuruda bulunabilecek. Kıbrıs’ta ilk, Türkiye’de ise sayılı üniversitelerde bulunan bu programa sanat, tasarım ve iletişim odaklı Üniversitemiz ARUCAD’da sahip olmak bölgemiz açısından önemli bir avantajdır” ifadelerini kullandı.  

 

Sanat, tasarım, iletişim alanlarında kariyer sahibi olmak isteyen herkese Üniversitenin Girne Kampüsü’nde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar, ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0 (533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilir.        

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