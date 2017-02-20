 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANijerya'nın Lagos kentinde yangın

Asla Unutulmayacak: Kendi Sözlerinden 20 Alıntı ile Kurt Cobain Efsanesi

»
Asla Unutulmayacak: Kendi Sözlerinden 20 Alıntı ile Kurt Cobain Efsanesi
Nirvana, müzik dünyasında öyle bir devrim yarattı ki; grubun dağılmasından yıllar sonra müzik yapmaya başlayan müzisyenler bile ondan ilham aldıklarını her fırsatta söylüyorlar.

1. "Eğer cinsiyetçi, ırkçı, homofobik; yani kısacası g*tün tekiyseniz, konserimizi derhal terk edin ve bir daha CD'lerimizi almayın. Beni seviyor olmanız umurumda değil, ben sizden nefret ediyorum."

 

2. "Farklı olduğumu her zaman biliyordum.Çocukken eşcinsel olabileceğimi düşündüm çünkü diğer erkeklerle aynı değildim. Hiçbiri sanatı ve müziği sevmiyordu. Tek istedikleri seks yapmak ve dövüşmekti. Bu yüzden maço erkek tipine büyük bir nefret besledim."

 

 

3. "Uyuşturucular hakkında tek söyleyebileceğim şey zaman kaybı oldukları. Hafızanızı ve özgüveninizi mahvederler. Kendinize olan saygınızı da yitirirsiniz."

 

4. "İnsanlar çok salak. İnsan olmaktan utanıyorum."

 

5. "Eşcinsel değilim ama keşke eşcinsel olsaydım, sadece homofobikleri gıcık etmek için eşcinsel olmak isterdim."

 

6. "Eğer gözler ruhumuzu gösterebilseydi, gülümsememi gören herkes ağlardı."

 

7. "Punk müzikal özgürlüktür. İstediğini söylemek, istediğini yapmak ve istediğini çalmaktır. Nirvana kelimesi de dış dünyanın acısından kurtulmak anlamına geliyor. Benim Punk anlayışımın tam karşılığı da bu."

 

8. "Gençliğin görevi yozlaşmaya meydan okumaktır."

 

9. "Ne zaman kanserli çocuklarla ilgili haberler ya da belgeseller görsem, resmen çıldırıyorum. Beni en çok etkileyen şey bu. Düşünebileceğim her şeyden daha üzücü."

 

10. "Nevermind albümümü ne zaman dinlesem prodüksiyondan nefret ediyorum. Fakat bu albümde tam tanımlayamadığım bir şey var; durup durup ağlamama sebep olan bir şey."

 

11. "Hiçbir zaman şarkı söylemek istemedim. Lead gitar çalmak istedim; sahnenin arkasında saklanmak ve sadece çalmak."

 

12. "Punk Rock'tan sonra çıkan tek önemli müzik rap müziktir."

 

13. "Daha Punk müziğin ne olduğunu bilmediğim zamanlarda bile bir Punk grubu kurmak istiyordum."

 

14. "Bebek sahibi olmaktan daha güzel bir şey yok. Bebekleri her zaman çok sevdim. Kendi çocuğum olduğunda çok yorucu olacağını da biliyordum. Frances doğduğundan beri bakış açımın ne kadar değiştiğini tarif bile edemem. Ona sarılmak dünyanın tüm uyuşturucularından bile daha harika bir his."

 

15. "Şöhretle be başarıyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Eğer "Rock Star'lığa Giriş" dersi olsaydı, seve seve alırdım."

 

16. "Olmadığım biri gibi davranıp sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim."

 

17. "Ben Tanrı'nın küçük, hassas, kıymet bilmeyen ve balık burcu doğmuş bir kuluyum."

 

18. "Solup gitmektense, yanıp kül olmak daha iyidir."

 

19. "Eğer kötü bir insansan, öldükten sonra dünyaya sinek olarak geleceksin ve bok yiyeceksin."

 

20. "Kuşlar her sabah avazları çıktığı kadar bağırarak bize o korkunç, acımasız gerçeği haykırıyorlar. Maalesef ki biz kuşların dilinden anlamıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Posta Dairesi’nden özel tarih damgaları20 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konser verdi20 Şubat 2017 Pazartesi 11:52
  • Eser Öktem piyano resitali verecek20 Şubat 2017 Pazartesi 09:04
  • Eser Öktem piyano resitali verecek19 Şubat 2017 Pazar 13:40
  • “Domuzun Kuyruğu” Gazimağusa’da sahnelendi19 Şubat 2017 Pazar 12:34
  • Berlin Film Festivali’nde 72 ülkeden 399 film gösterildi19 Şubat 2017 Pazar 10:18
  • "Öyle bir tokat attım ki, oğlum Salih düştü, oturduğu sandalye de kırıldı..."19 Şubat 2017 Pazar 10:16
  • Yargıç Dr. Gülden Çiftçioğlu’nun kitabı yayımlandı19 Şubat 2017 Pazar 09:57
  • Kanal Sim’de ‘Kısa Film Günleri’ başlıyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:47
  • Tarihte bugün18 Şubat 2017 Cumartesi 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti