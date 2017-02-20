Asla Unutulmayacak: Kendi Sözlerinden 20 Alıntı ile Kurt Cobain Efsanesi

Nirvana, müzik dünyasında öyle bir devrim yarattı ki; grubun dağılmasından yıllar sonra müzik yapmaya başlayan müzisyenler bile ondan ilham aldıklarını her fırsatta söylüyorlar.

1. "Eğer cinsiyetçi, ırkçı, homofobik; yani kısacası g*tün tekiyseniz, konserimizi derhal terk edin ve bir daha CD'lerimizi almayın. Beni seviyor olmanız umurumda değil, ben sizden nefret ediyorum."

2. "Farklı olduğumu her zaman biliyordum.Çocukken eşcinsel olabileceğimi düşündüm çünkü diğer erkeklerle aynı değildim. Hiçbiri sanatı ve müziği sevmiyordu. Tek istedikleri seks yapmak ve dövüşmekti. Bu yüzden maço erkek tipine büyük bir nefret besledim."

3. "Uyuşturucular hakkında tek söyleyebileceğim şey zaman kaybı oldukları. Hafızanızı ve özgüveninizi mahvederler. Kendinize olan saygınızı da yitirirsiniz."

4. "İnsanlar çok salak. İnsan olmaktan utanıyorum."

5. "Eşcinsel değilim ama keşke eşcinsel olsaydım, sadece homofobikleri gıcık etmek için eşcinsel olmak isterdim."

6. "Eğer gözler ruhumuzu gösterebilseydi, gülümsememi gören herkes ağlardı."

7. "Punk müzikal özgürlüktür. İstediğini söylemek, istediğini yapmak ve istediğini çalmaktır. Nirvana kelimesi de dış dünyanın acısından kurtulmak anlamına geliyor. Benim Punk anlayışımın tam karşılığı da bu."

8. "Gençliğin görevi yozlaşmaya meydan okumaktır."

9. "Ne zaman kanserli çocuklarla ilgili haberler ya da belgeseller görsem, resmen çıldırıyorum. Beni en çok etkileyen şey bu. Düşünebileceğim her şeyden daha üzücü."

10. "Nevermind albümümü ne zaman dinlesem prodüksiyondan nefret ediyorum. Fakat bu albümde tam tanımlayamadığım bir şey var; durup durup ağlamama sebep olan bir şey."

11. "Hiçbir zaman şarkı söylemek istemedim. Lead gitar çalmak istedim; sahnenin arkasında saklanmak ve sadece çalmak."

12. "Punk Rock'tan sonra çıkan tek önemli müzik rap müziktir."

13. "Daha Punk müziğin ne olduğunu bilmediğim zamanlarda bile bir Punk grubu kurmak istiyordum."

14. "Bebek sahibi olmaktan daha güzel bir şey yok. Bebekleri her zaman çok sevdim. Kendi çocuğum olduğunda çok yorucu olacağını da biliyordum. Frances doğduğundan beri bakış açımın ne kadar değiştiğini tarif bile edemem. Ona sarılmak dünyanın tüm uyuşturucularından bile daha harika bir his."

15. "Şöhretle be başarıyla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Eğer "Rock Star'lığa Giriş" dersi olsaydı, seve seve alırdım."

16. "Olmadığım biri gibi davranıp sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim."

17. "Ben Tanrı'nın küçük, hassas, kıymet bilmeyen ve balık burcu doğmuş bir kuluyum."

18. "Solup gitmektense, yanıp kül olmak daha iyidir."

19. "Eğer kötü bir insansan, öldükten sonra dünyaya sinek olarak geleceksin ve bok yiyeceksin."

20. "Kuşlar her sabah avazları çıktığı kadar bağırarak bize o korkunç, acımasız gerçeği haykırıyorlar. Maalesef ki biz kuşların dilinden anlamıyoruz."