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Avustralya'da halkın %61'i eşcinsel evlilikler için 'Evet' dedi

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Avustralya'da halkın %61'i eşcinsel evlilikler için 'Evet' dedi
Eşcinsel evliliğin yasal hale getirilmesini halk oylamasına götüren Avustralya'da, yüzde 61,6'lık kesim 'Evet' oyu kullandı.

Bağlayıcılığı bulunmayan ve posta yoluyla yapılan oylamaya katılım yüzde 79,5 oranına ulaştı ve 12,7 milyondan fazla kişi oy kullandı.

Oylama sonucunun ülkenin istatistik ofisi tarafından açıklanmasıyla birlikte ülkenin büyük kentlerinde geniş kitleler sokaklarda kutlamalar düzenlemeye başladı.

Parlamento eşcinsel evlilikleri yasal hale getirmeyi uzun süre tartışmış, karşıt görüşler arasında sert geçen tartışmaların ardından konunun gönüllülük esasına dayanan bir halk oylamasına sunulması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Malcolm Turnbull, Noel'e kadar yasayı parlamentodan geçirmek istediklerini ifade etti.

Turnbull, "Milyonlarca Avustralyalı sesini duyurdu ve eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinden yana olduklarını gösterdi" diye konuştu ve "Eşitlik için 'Evet' dediler; Aşk için 'Evet' dediler" dedi.

Oylama nasıl yapıldı?

Seçmenlere posta yoluyla ulaştırılan pusulalara yanıtların verilmesi için 8 haftalık bir süre tanındı.

Seçmenlere "Evlilik yasası eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verecek şekilde değiştirilmeli mi?" sorusu yöneltildi ve 'Evet' ile 'Hayır' seçeneklerinden birisinin işaretlenmesi istendi.

'Evet' kampanyası yürüten gruplar konunun oylamaya taşınmasının dahi mantıksız olduğunu savunarak, parlamentonun eşitlik ilkelerini gözeterek gerekli yasal değişikliği yapmasını istiyordu.

'Hayır' kampanyasını yürütenler ise aile tanımı üzerinde durarak, cinsiyet gibi kavramların okullarda nasıl okutulacağının belirsiz hale geleceğini iddia ediyorlardı.

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