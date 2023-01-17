Avusturya’da evinde çocuk istismarı içeren görseller bulunan oyuncunun işine son verildi

Avusturya’da 274 yıllık tarihi ile ülkenin en eski tiyatrosu olan Burgtheater, evinde çocuk istismarı içeren görüntüler bulunan aktör Florian Teichtmeister’in işine son vererek, oynadığı tiyatro oyununu sahneden kaldırdı

Viyana Bölge Savcılığı tarafından bir soruşturma kapsamında ülkenin tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Florian Teichtmeister’in evinde yapılan aramalarda 58 bin adet çocuk istismarı içeren görsel materyalin bulunmasının ardından, tarihi tiyatro oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Oyunu kaldırıldı

274 yıllık tarihi ile ülkenin en eski tiyatrosunun internet sayfasında yapılan açıklamada, çocuk istismarı içeren görsellerin Teichtmeister’in evinde bulunması ve oyuncunun bu husustaki itirafları nedeniyle rol aldığı oyunun kaldırıldığı bildirildi.

Evinde 58 bin tane çocuk istismarı kaydı çıktı

Bu arada uzmanlar, tanınmış aktöre ilişkin suçlamaların 13 Ocak'ta kamuoyunda duyulduğunu, tiyatronun oyuncusuna karşı aldığı kararın çok geç olduğu eleştirisinde bulundu. Viyana Bölge Savcılığı, yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun evinde 58 bin adet çocuk istismarı içeren görsel verinin elde edildiğini, söz konusu görüntü ve fotoğrafların 22 farklı cihaza kayıt edildiğinin belirlendiğini duyurmuştu. Savcılık, oyuncunun 15 Şubat’ta söz konusu suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkacağını bildirmişti.