Aykut Gürel: Serenay Sarıkaya'ya albüm teklif ettim kabul etmedi!

Ünlü müzisyen Aykut Gürel, oyuncu Serenay Sarıkaya’ya albüm teklif ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Ünlü müzisyen Aykut Gürel, oyuncu Serenay Sarıkaya’ya albüm teklif ettiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

Hürriyet’ten Savaş Özbey’in sorularını yanıtlayan Gürel, “Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?” sorusuna, “Beren Saat. Serenay’a albüm teklif ettim kabul etmedi alçak!” diye yanıt verdi.

Gürel, “Müzikte mi mühendislik var, mühendislikte mi müzik?” sorusuna, “Müzikte mühendislik olduğu kesin. Ve tartışmaya kapalı bir konu bu” diye yanıt verdi. Sahne önünün kolektif bir çalışma olduğunu belirterek “Çok şanslı birliktelikler kurulursa tadından yenmez” diyen Gürel, “Ama arkası daha bireysel, daha özgür” değerlendirmesinde bulundu.

Gürel, Marilyn Monroe ile komşu olmak istediğini söyleyerek, “Bir kadeh şarap içebilmek için jazz bass’ımı bile verirdim” dedi.