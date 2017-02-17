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Aysel Gürel’in 9. Ölüm yıldönümü

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Aysel Gürel’in 9. Ölüm yıldönümü
Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını kusursuz anlatan bir sanatçıydı o. Kelimelere dans ettirir, anlatmak istediğini tokat gibi indirirdi insanın suratına. Aysel Gürel’in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti.

Özgecan’ın hepimizi kahreden ölümünden sonra, yine yeni yeniden “Türkiye’de kadın olmak” meselesi konuşuldu. 2008 yılında, tam da bugün ölüm yıldönümü olan efsane sanatçı Aysel Gürel, bu konuyla ilgili birçok şarkı yazmıştı. Hele ‘Ünzile’si, Türkiye’deki rezil bir gerçeği hepimizin alnına post-it gibi yapıştırıp, insanlığımızdan utandıran bir şarkıdan çok daha fazlasıydı. İşte Gürel’in kadınlarla ilgili yazdığı o efsane şarkılar:

 

ÜNZİLE 
Varmadan sekizine, 
Ergin oldu Ünzile
Hem çocuk hem de kadın 
On ikisinde ana, 
Bir gül gibi al ve narin, 
Bir su gibi saydam ve sakin, 
Susar kadın Ünzile

 

FİRUZE
Kıskanır rengini baharda yeşiller, 
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, 
Bir orman kuytusu ,
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze, 
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, 
Bazen bir deli rüzgar gibi, 
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş, 
Acelen ne bekle Firuze

BİR KADIN
Bir kadın, yalnızlıkta kendini arıyor, 
neden gündüz yorgun, gece durgun? 
Çözüyor, anlıyor
Bir kadın, o dar geçitlere artık sığıyor, 
Yaşıyor, dokunup hissediyor, sıradan bir kadın..

BİR KIZ
Hüzünlüydü hep akşamları
Geceler bitmek bilmiyordu
Doğduğu şehir dardı ona
Yetmiyordu hülyalarına
Bir akşamüstü düştü yola
Karanlıklarda yürüyordu
Bir kız
Bir kız daha
Bir kız daha
Koşuyor renkli dünyaya
Bir kız
Bir kız daha
Bir kız daha
Acıyla bitiyor her macera

KADINLARA VASİYETİ: DİMDİK AYAKTA DURUN! 
Gürel'in kızı Mehtap Ar, annesinin vasiyetini şöyle sunmuştu: “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir"



AYSEL GÜREL KİMDİR?
Aysel Gürel... Türkoloji mezunu, şair, tiyatro ve sinema sanatçısı, şarkı sözü yazarı... Çok dolu bir hayat hikayesi. Herkes adına yaşanmış yıllar, kağıtlara dökülmüş, çoğu hayat bulmuş, çoğu her hangi bir notada hayat bulamamış 20 bin şiir. Hepsi sığmış 79 yılın içine. Kimisi ucundan dokunur kimisi tam bizi anlatır. Daha yapacakları vardı, hasta yatağında yakınlarıyla paylaştığı. Ne sözleri uçtu ne yazıları, hepsi kaldı ondan hatıra. 7 Şubat 1929’da doğan sanatçı, yine bir şubat ayında, 17 Şubat 2008’de hayata veda etti. Ünlü sanatçı bugün yaşıyor olsaydı, 88 yaşında olacaktı.

 

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