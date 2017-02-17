Aysel Gürel’in 9. Ölüm yıldönümü

Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını kusursuz anlatan bir sanatçıydı o. Kelimelere dans ettirir, anlatmak istediğini tokat gibi indirirdi insanın suratına. Aysel Gürel’in ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçti.

Özgecan’ın hepimizi kahreden ölümünden sonra, yine yeni yeniden “Türkiye’de kadın olmak” meselesi konuşuldu. 2008 yılında, tam da bugün ölüm yıldönümü olan efsane sanatçı Aysel Gürel, bu konuyla ilgili birçok şarkı yazmıştı. Hele ‘Ünzile’si, Türkiye’deki rezil bir gerçeği hepimizin alnına post-it gibi yapıştırıp, insanlığımızdan utandıran bir şarkıdan çok daha fazlasıydı. İşte Gürel’in kadınlarla ilgili yazdığı o efsane şarkılar:





ÜNZİLE

Varmadan sekizine,

Ergin oldu Ünzile

Hem çocuk hem de kadın

On ikisinde ana,

Bir gül gibi al ve narin,

Bir su gibi saydam ve sakin,

Susar kadın Ünzile

FİRUZE

Kıskanır rengini baharda yeşiller,

Sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek,

Bir orman kuytusu ,

Üzüm buğusu gibisin sen Firuze,

Duru bir su gibi, bazen volkan gibi,

Bazen bir deli rüzgar gibi,

Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş,

Acelen ne bekle Firuze

BİR KADIN

Bir kadın, yalnızlıkta kendini arıyor,

neden gündüz yorgun, gece durgun?

Çözüyor, anlıyor

Bir kadın, o dar geçitlere artık sığıyor,

Yaşıyor, dokunup hissediyor, sıradan bir kadın..

BİR KIZ

Hüzünlüydü hep akşamları

Geceler bitmek bilmiyordu

Doğduğu şehir dardı ona

Yetmiyordu hülyalarına

Bir akşamüstü düştü yola

Karanlıklarda yürüyordu

Bir kız

Bir kız daha

Bir kız daha

Koşuyor renkli dünyaya

Bir kız

Bir kız daha

Bir kız daha

Acıyla bitiyor her macera



KADINLARA VASİYETİ: DİMDİK AYAKTA DURUN!

Gürel'in kızı Mehtap Ar, annesinin vasiyetini şöyle sunmuştu: “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir"







AYSEL GÜREL KİMDİR?

Aysel Gürel... Türkoloji mezunu, şair, tiyatro ve sinema sanatçısı, şarkı sözü yazarı... Çok dolu bir hayat hikayesi. Herkes adına yaşanmış yıllar, kağıtlara dökülmüş, çoğu hayat bulmuş, çoğu her hangi bir notada hayat bulamamış 20 bin şiir. Hepsi sığmış 79 yılın içine. Kimisi ucundan dokunur kimisi tam bizi anlatır. Daha yapacakları vardı, hasta yatağında yakınlarıyla paylaştığı. Ne sözleri uçtu ne yazıları, hepsi kaldı ondan hatıra. 7 Şubat 1929’da doğan sanatçı, yine bir şubat ayında, 17 Şubat 2008’de hayata veda etti. Ünlü sanatçı bugün yaşıyor olsaydı, 88 yaşında olacaktı.