Bandabuliya Sahnesi, Karagöz oyunuyla açıldı

Eski toptancılar hali içinde konumlanan “Bandabuliya Sahnesi”, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunuyla açıldı...

Özelde Surlariçi bölgesine, genelde Lefkoşa kentine kültürel ve sosyal anlamda önemli bir değer katması hedeflenen “Bandabuliya Sahnesi” bugün açıldı. Bandabuliya Sahnesi’nde bugün ilk olarak “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa Surlariçi bölgesine kazandırılan, LTB Projeler Birimi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışmalarıyla hayata geçirilen “Bandabuliya Sahnesi” açılışında, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı LTB meclis üyeleri hazır bulundu.

LTB BAŞKANI HARMANCI: “LEFKOŞA’YA ÇOK DEĞERLİ BİR KÜLTÜR SANAT MERKEZİ KAZANDIRDIK”

Eski Toptancılar Hali içinde konumlanan “Bandabuliya Sahnesi” açılışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Eski Toptancılar Hali’nin 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda bugünkü halini aldığını belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve binanın hukuki işlemleriyle ilgili yaşanan problemleri kısa sürede çözen LTB Kira İhale Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

LTB personelinin “Bandabuliya Sahnesi” ile bir kez daha yaratıcılıklarını ortaya koyduğunu kaydeden Harmancı, diğer birçok kurumun çok daha büyük maliyetlerle hayata geçireceği bir projeyi çok dar bir bütçe ile hayata geçirdiklerini ve günün sonunda Lefkoşa’ya çok değerli bir kültür ve sanat merkezi kazandırdıklarını söyledi.

“HAYALLERİMİZ BURADA BİTMİYOR… TAM DA BURADA BAŞLIYOR”

“Hayallerimiz burada bitmiyor. Aslında tam da burada başlıyor. Bunu nasıl ileriye götürüp, geliştirebileceğimiz ile ilgili hayallerimiz hiç bitmeyecek. Bunun devamı gelecektir. Biz her rengin hayat bulacağı, birarada yaşayacağı, her rengin kucaklanacağı bir kent yaratmak istiyoruz. Bugün gerçekleşen bu projemiz ile bir kez daha görüyoruz ki bu mümkün” diyen Harmancı, proje konusunda LTB’ye güvenen herkese teşekkür etti.

Başkan Harmancı ayrıca sahne için maddi katkı sağlayan Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Vakfı yetkilisi Şahap Aşıkoğlu’na teşekkür ederek, belge takdim etti.

LBT SANAT YÖNETMENİ UMMANEL: “LTB PROJELER BİRİMİ MİMARLARI, LBT SANATÇILARI VE EMEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ise konuşmasında Lefkoşa kültürü için önemli olan Surlariçi bölgesine bir sahne oluşturma düşüncesinin önemli bir vizyonun göstergesi olduğunu vurguladı. Ummanel, ticari, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir merkez olan Bandabuliya’da konumlandırılan sahne ile Bandabuliya’ya bir anlamda hak ettiği kütürel ve sosyal değerin iade edildiğini belirtti. Tiyatro sahnesinin özelde Surlariçi bölgesine, genelde Lefkoşa kentine kültürel ve sosyal anlamda önemli katkısı olacağına vurgu yapan Ummanel, bu sahnenin oluşturulması için eyleme geçen ve bu vizyonu destekleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti. Ummanel ayrıca sahnenin oluşturulmasında emeği geçen LTB Projeler Birimi mimarları, LBT sanatçıları ve emekçileri ile tanıtım filmini hazırlayan Ömer Yetkinel’e teşekkür etti.Bandabuliya Sahnesi, “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunuyla açıldı.

Geleneksel gölge oyunuyla yapılan açılışta oyun ilk kez, Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara sergilendi.

Açılış için özel olarak tasarlanan “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler”, İzel Seylani tarafından yazıldı ve oynatılacak.

Prömiyeri gerçekleştirilen temsil sonunda İzel Seylani bütün ekibe ve sahneye davet ettiği karagöz ustası Mehmet Ertuğ’a teşekkür etti.

Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ise bu oyunun ve İzel Seylani’nin çalışmalarının gölge oyunu geleneğinin yaşatılmasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Gölge oyununda Asu Demircioğlu yardak göreviyle yer alırken, Melek Erdil de kemanıyla oyunun müziğini üstleniyor.

Oyunun kültürel motifleri öne çıkaran tasvir ve göstermelik tasarımını Özlem Deniz Yetkili gerçekleştirdi. Tasvir ve göstermelik yapımında Özlem Deniz Yetkili ve çırak olarak Hatice Tezcan görev aldı.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” çocuklara, yetişkinlere ve turistlere hitap etmek üzere tasarlandı. Sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çeken oyunda Surlariçi bölgesinin kültürel-tarihi öneme sahip Girne Kapısı, Samanbahçe, Dikilitaş, Büyük Han ve Bandabuliya mekanları da tanıtılıyor.

“Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu her cumartesi saat 11.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde oynamaya devam edecek. Oyunun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi, biletinial.com ve www.facebook.com/lefkosabelediye:tiyatrosu/ adresinden temin edilebileceği, rezervasyon ve bilgi için 227 87 82 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.