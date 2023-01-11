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Banksy’nin Ukrayna yardımına Rusya’dan müdahale

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Aralık ayında sokak sanatçısı Banksy, 50 serigrafi baskısını tanıtmış ve bu eserlerin satışı ile savaştan zarar gören Ukrayna halkına yardım etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
Banksy’nin Ukrayna yardımına Rusya’dan müdahale

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Ukrayna’da çıkan savaştan zarar gören halka yardım etmek için kolları sıvamış ve serigrafi baskılar hazırlamıştı.

Her biri 6.140 dolar değerinde olan benzersiz baskılar, “kırılgan” olarak işaretlenmiş karton kutudan aşağı kayan bir fareyi tasvir ediyor. Kelimenin ilk iki harfi yaratığın pençeleri tarafından kazınıyor.

Dünyaca ünlü sanatçının pek çok hayranı da sanat eserlerinin lansmanını hevesle bekliyordu. Ancak, satış tam canlı yayına geçtiğinde, bulunduğu sistem Rusya’ya kadar uzanan şüpheli girişlerle dolup taştı.

Banksy’nin beraber çalıştığı hayır kurumunun web sayfası, “Şu anda kayıtlı girişleri inceliyoruz ve başarılı başvuru sahiplerini kısa süre içinde bilgilendireceğiz. Site bir milyondan fazla istek (ve Rus IP adreslerinden 3.500 düşmanca saldırı) aldı, bu nedenle şu anda sabrınız için teşekkür ederiz” diye açıklama yaptı.

Artnet News’in haberine göre; vakıf, başarılı adayları nasıl seçeceği ve düşmanca saldırıların satışı kasten engellediğini nasıl tespit ettiği konusunda henüz açıklama yapmadı.

Sanat eserleri aracılığıyla toplanan fonlar; yaşlı sakinleri, engellileri ve sivil kayıpları kurtaracak yeni ambulansların ve destek araçlarının satın alınmasını amaçlıyor.

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