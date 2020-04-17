  • BIST 98.180
  • Altın 376,019
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Baraka Tiyatro Ekibi'nden Ev Yapımı Skeç

»
Baraka Tiyatro Ekibi'nden Ev Yapımı Skeç
Baraka Tiyatro Ekibi'nden Ev Yapımı Skeç

Baraka Kültür Merkezi'nin tiyatro ekibi, korona günlerine özel ev yapımı bir skeç hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. "Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum" isimli komedi türündeki skeçte içinde bulunduğumuz trajik döneme biraz olsun mizah katmak amaçlanıyor. Oyunda, bilim adına safsata üretenler, insanların psikolojik zafiyetlerinden yararlanan sahtekarlar, hükümetin yanlış politikaları, hayır severlik adı altında kendini aklamaya çalışan karanlık tipler ve toplumdan kopuk sanatçılar eleştiriliyor.

Nazen Şansal'ın senaryosunu yazdığı skeç Erkal Tülek tarafından montajlanarak yayına hazırlandı. Oyuncular ise;

Sunucu Yıldız Özarsız - Merin Olgun

Prof. Dr. Arif Çokbilir - Sezgin Keser

Yaşam Koçu Hayati Fos - Halide Erkıvanç

Ekonomist Gözde Dolar - Şifa Alçıcıoğlu

Sıradan Vatandaş Hakkı Yenen - Fatoş Muhtaroğlu

Hükümet Temsilcisi Fikri Değişgen - Feray  Karahüseyin

Sanatçı Bala Pekala - Bala Kabakçı

Hayırsever İş İnsanı Yaman Dolan - Onur Bütüner

Skeç, Baraka Kültür Merkezi Facebook sayfasından ve YouTube kanalından izlenebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı30 Mart 2020 Pazartesi 21:59
  • "Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali"nden Korona Günlerinde Evde Sinema30 Mart 2020 Pazartesi 15:38
  • Aygenç; Korona günlerinde tecrit sanatın üretilmesine engel olmamalı29 Mart 2020 Pazar 15:49
  • Game of Thrones yazarı R. R. Martin, serinin son kitabını evde karantinaya çekilerek bitirecek22 Mart 2020 Pazar 23:29
  • Müzeler sanatseverleri “online” olarak ağırlıyor18 Mart 2020 Çarşamba 11:48
  • Sahne Gönyeli De Etkinliklerine Ara Verme Kararı Aldı12 Mart 2020 Perşembe 13:44
  • Uluçam’ın “Cyclamen +” Sergisi Cumartesi Günü Açılıyor10 Mart 2020 Salı 12:35
  • Derviş Özer'den Yeni Bir Kitap: "Kuşaktan Kuşağa Sözden Yazıya Kıbrıs"09 Mart 2020 Pazartesi 14:05
  • Antalya Devlet Tiyatroları’nın “Buzlar Çözülmeden” Tiyatro Oyunu Beğenildi09 Mart 2020 Pazartesi 12:04
  • Nazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu09 Mart 2020 Pazartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti