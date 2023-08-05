Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon YDÜ

İlk maçı 74-54 kazanarak seriyi 1-0’a getiren Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı rakibi karşısında ilk yarıyı 42-31 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren YDÜ, mücadeleyi 86-60 galip bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.
Kupayı coşkuyla kaldırdılar
Ayhan Birsel’in öğrencileri maç sonunda rakiplerini tebrik ettikten sonra şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Düzenlenen kupa töreninde ikinci gelen Koopspor’a ve şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyalarını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu takdim etti. YDÜ sporcuları kazandıkları şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdı.
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