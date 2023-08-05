  • BIST 7400.57
  • Altın 1685.088
  • Dolar 26.9113
  • Euro 29.6355
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon YDÜ

» »
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Erkekler Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi.
Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde şampiyon YDÜ

İlk maçı 74-54 kazanarak seriyi 1-0’a getiren Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı rakibi karşısında ilk yarıyı 42-31 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren YDÜ, mücadeleyi 86-60 galip bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

 

Kupayı coşkuyla kaldırdılar

Ayhan Birsel’in öğrencileri maç sonunda rakiplerini tebrik ettikten sonra şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadılar. Düzenlenen kupa töreninde ikinci gelen Koopspor’a ve şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupa ve madalyalarını KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu takdim etti. YDÜ sporcuları kazandıkları şampiyonluk kupasını coşkuyla havaya kaldırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • K.T. Spor Yazarları Derneği'nden Orhun Mevlüt'e kınama!14 Temmuz 2023 Cuma 14:27
  • Basketbol Vedat Kaner Easy League 350 sporcu mücadele ediyor05 Temmuz 2023 Çarşamba 18:00
  • Gönyeli SAM’da basketbol kursları başlıyor05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:57
  • Gönyeli SAM'da Basketbol Kursları Başlıyor05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:45
  • Basketbol Genç Kadınlar Ligi şampiyonu Akdeniz Spor Birliği04 Temmuz 2023 Salı 17:59
  • Potada Büyük Kadınlarda Şampiyon DAÜ28 Haziran 2023 Çarşamba 09:18
  • Büyük Kadınlar Basketbol Finali... Marmara 61-51 DAÜ24 Haziran 2023 Cumartesi 18:50
  • 4. Polis Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Lefkoşa Polis Müdürlüğü Takımı oldu23 Haziran 2023 Cuma 19:08
  • Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri kadrosu açıklandı, Erten Gazi kadroda23 Haziran 2023 Cuma 13:09
  • 400 minik basketbol sporcusu mücadele ediyor23 Haziran 2023 Cuma 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti