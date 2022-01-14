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‘Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da yayabilir’

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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'a yakalanan bazı kişiler 10 gün sonra da virüsü yaymaya devam edebiliyor.
‘Bazı Covid hastaları virüsü 10 gün sonra da yayabilir’

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'a yakalanan bazı kişiler 10 gün sonra da virüsü yaymaya devam edebiliyor.

Exeter Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Covid hastalarının virüsü yayma süreleri araştırıldı.

Sonuçlar, 176 katılımcının yüzde 13'ünün 10 gün sonra da virüsü bulaştırma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, çalışmanın orijinal Covid virüsünün hakim olduğu 2020 yılına ait örneklerle gerçekleştirildiğine, dolayısıyla Delta ve Omicron varyantında durumu tam olarak yansıtmayabileceğine dikkat çekti.

Sonuçlar, İngiltere ve bazı ülkelerde karantina sürelerinin giderek azaltıldığı bir dönemde geldi. Bazı ülkeler, Covid'in bulaşma riski yüksek Omicron varyantıyla vaka sayısının patlama yapması nedeniyle, işgücünde azalan istihdamı önlemek için karantina sürelerini 5 güne kadar düşürdü.

Warwick Üniversitesi'nden viroloji uzmanı ve moleküler onkoloji profesörü Lawrence Young, “Bu araştırma, karantina süresini 5 güne düşürmenin bulaştırma olasılığı yüksek kişilerin işe ve okula döndüğünde virüsü yayma riskini artıracağına dair endişeleri güçlendiriyor” dedi.

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