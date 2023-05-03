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Bilimsel araştırma: Aktif olarak internet kullanmak bunama riskini düşürüyor

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ABD'de yapılan bir araştırma, düzenli internet kullanımının orta yaşta bunama riskini %50 azalttığını tespit etti.
Bilimsel araştırma: Aktif olarak internet kullanmak bunama riskini düşürüyor

Çok fazla ekran başında kalmanın tehlikelerinden sıkça bahsedilse de, ABD’li araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak internet kullanmanın bunama riskini azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışma için, New York Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yaklaşık sekiz yıl boyunca 50 ila 65 yaşları arasındaki 18.000 yetişkini izledi.

2002 yılında başlayan araştırmanın başında ve daha sonrasında katılımcılara, her iki yılda bir e-posta göndermek, alışveriş yapmak, göz atmak veya tatil rezervasyonu yapmak için interneti “düzenli” kullanıp kullanmadıkları soruldu. Araştırma 2018’e kadar sürdü.

Daily Mail’in haberine göre, çoğu zaman “evet” cevabını verenlerin, araştırmanın sonunda normalde “hayır” diyenlere kıyasla her türlü demans teşhisi konma riski yüzde 50 daha düşük çıktı.

DİJİTAL UÇURUM

Bilim insanları, ortaya çıkan “dijital uçurumun”, internetin, beyni bozulmaya karşı koruma sağlamasından kaynaklanabileceğini ileri sürdüler. 

İleri yaştaki insanlar interneti çok aktif kullanmasa da, akıllı telefonların yükselişi, son yıllarda daha da fazla insanın internete erişmesi anlamına geliyor.

DÜZENLİ KULLANMAK ÖNEMLİ

Araştırmada, internet kullanımına “evet” diyenler normal kullanıcı, “hayır” diyenler ise normal olmayan kullanıcı olarak kabul edildi. Katılımcılar daha sonra 2018 yılına kadar iki yılda bir ankete tabi tutuldu ve sonuçlar analiz edildi.

Sonuçlara göre, çalışmanın başında hiçbir katılımcıda bunama yoktu, ancak sonunda 1.183 kişiye veya katılanların yaklaşık yüzde beşine bunama teşhisi kondu. İnternet meraklısı grupta, 10.333 katılımcıdan 224’üne demans teşhisi kondu (toplamın yüzde 1,5’i). Diğer grupta 7.821 katılımcıdan 959’u (yüzde 10,45) hastalığı geliştirdi.

Bilim insanları, katılımcılarda eğitim, etnik grup, cinsiyet, nesil ve bilişsel gerileme belirtileri gibi risk faktörlerini göz önünde bulundurdu. Ancak yine de interneti düzenli olarak kullananların bunama riskinin yüzde 50 daha düşük olduğunu buldular.

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