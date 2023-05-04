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Bilimsel araştırma: Güzel havalarda şarkılar da neşeli oluyor

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1953'ten 2019'a kadar Birleşik Krallık listelerinde zirveye çıkan şarkıları analiz eden araştırmacılar, hava güzel olduğunda gerçekten de mutlu şarkıların tercih edildiğini ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Güzel havalarda şarkılar da neşeli oluyor

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, 1953 ile 2019 yılları arasında Birleşik Krallık listelerinde zirveye çıkan on binlerce şarkıyı analiz etti.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, şarkıları hava durumu kayıtlarıyla karşılaştırdıklarında, enerjik ve iyimser şarkıların popülaritesinin havayla bağlantılı olduğunu keşfettiler.

“KALİTELİ MÜZİK” ANLAYIŞINA MEYDAN OKUDU

Araştırmacılar, sevinç ve mutluluk gibi olumlu duygular uyandıran şarkıların, havanın ılık ve güneşli olduğu zamanlarda, soğuk ve yağışlı aylara göre listelerde daha iyi performans gösterdiğini buldular.

Birleşik Krallık listelerine bir bakış da araştırmayı destekliyor. Mungo Jerry’nin “In The Summertime” ve Bombalurina’nın “Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini” şarkıları sıcak aylarda listelerin başında yer alıyor.

Araştırmacılar, Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan çalışmalarının, müzik endüstrisindeki başarının yalnızca müziğin kalitesine dayandığı görüşüne meydan okuduğunu söyledi.

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