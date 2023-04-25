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SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Bilimsel araştırma: Köpek gribi, insanlar için tehdit oluşturuyor

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Bilim insanları, köpekleri etkileyen ve mutasyona uğramış kuş gribi formunun insanlara bulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bilimsel araştırma: Köpek gribi, insanlar için tehdit oluşturuyor

Çin Ziraat Üniversitesi’ndeki araştırmacıların çalışmasına göre, insanlık bir gün, yavaş yavaş gelişen ve mutasyona uğramış bir kuş gribi türü olan “köpek gribi” tarafından tehlikede olabilir.

İlk olarak 2006 yılında köpeklerde tespit edilen bir kuş gribi türünden türeyen virüs, insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabiliyor.

Köpeklerde burun akıntısı ve öksürüğe yol açan virüs, aşırı durumlarda ölümcül de olabilir. Ancak Çinli araştırmacılar, aynı patojenin artık insanları enfekte etmek için daha uygun olabileceğine dair işaretler ortaya çıkardılar.

“UZUN VADELİ SALGIN POTANSİYELİ”

Yapılan açıklamada, “Sonuçlarımız, köpeklerin kuş gribi virüslerinin insanlara adaptasyonu için aracı görevi görebileceğini gösterdi.”

“Çalışmanın bir parçası olarak altı köpeğe kasıtlı olarak H3N2 suşları bulaştırıldı. Hiçbiri ölmedi, bunun yerine hepsi hafif derecede rahatsızdı.” denildi.

Bugüne kadar, dünya çapında herhangi bir insanın köpek gribi virüsü ile öldüğüne dair bildirilen tek bir vaka olmamasına rağmen uzmanlar çalışmanın artık H3N2’nin insanlar için “uzun vadeli salgın potansiyeli” tehdidi oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nde veterinerlik bölümü başkanı Profesör James Wood da, “Köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun bir süreden sonra tahmin edebileceğiniz gibi, memeliler arasında bulaşmaya daha iyi adapte ediyor. İnsanlar gibi diğer türlerdeki uzun vadeli salgın potansiyeli hakkında daha fazla endişe duyulabilir.” dedi.

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