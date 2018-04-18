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‘Bir fidan da sen dik’ etkinliğinin ilki Lefke’de yapıldı

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin tüm bölgelerde gerçekleştireceği açıklanan ‘Bir Fidan Da Sen Dik’ etkinliğinin ilki bugün Lefke’de yapıldı.
‘Bir fidan da sen dik’ etkinliğinin ilki Lefke’de yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘Bir Fidan Da Sen Dik’ etkinliği kapsamında, çocuklarla buluşup fidan dikimi gerçekleştirdi.  Lefke’deki Atış Poligonu yanında gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölgedeki bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, Çevre Koruma Dairesi yetkilileri, Lefke Gazi Lisesi ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve gönüllüler katıldı.
Etkinlikte, alıç, zeytin, harup, efkalitto, fıstık çamı olmak üzere 400 fidan dikildi.

Sulamasının Lefke Belediyesi tarafından yapılacağı bölgenin tellenmesi ve ileriki süreçte bölgeye piknik alanı olarak kazandırılması hedefleniyor. Fidan dikimi sonrasında konuşan Fikri Ataoğlu, Bakanlık olarak gönülden hizmetlerin her alanda devam edeceğini söyledi. Ataoğlu, Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin her ilçede, piknik alanına dönüşmesi hedefiyle ağaçlandırma projesi başlattığını kaydetti.

Ataoğlu, ilk etkinliğin Lefke bölgesinde gerçekleştirildiğini belirterek, diğer ilçelerde de bu proje çalışmalarının yapılacağını söyledi. Bu mevsimde fidan dikimi yapılması konusunda eleştirildiklerini kaydeden Ataoğlu, bölgedeki fidanlara su bağlantısı ve damlama sisteminin Belediye tarafından kurulacağını, bölgede telleme çalışmalarının da yapılacağını, fidanların yaşatılması konusunda kimsenin endişe duymaması gerektiğini ifade etti.

Lefke bölgesine kazandırılması hedeflenen kent müzesiyle ilgili çalışmalara da değinen Ataoğlu, önümüzdeki hafta ihalenin tamamlanıp, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile imzalanacak protokol ile Vasıf Palas olarak bilinen yerin restorasyon çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi. Ataoğlu, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 

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