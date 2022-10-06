Britney Spears, yine çıplak poz verdi, sosyal medyada olay oldu

Bir süredir çıplak pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Britney Spears, eleştirilere pek de aldırış etmiyor ve yine sosyal medyada çırılçıplak fotoğraflarını paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir nişanlı olduğu Sam Asghari ile evlenen ancak düğününe çocuklarının katılmamasıyla dikkat çeken Britney Spears, yine çıplak fotoğraflarıyla gündemde. Spears’ın eski kocası ve çocuklarının babası Kevin Federline daha önce çocukların, Spears’ın çıplak fotoğraflarından utandıklarını belirtmişti.

Spears, Federline ile çocukları arasındaki anlaşmazlıkla gündeme gelirken yeniden çıplak pozlarını sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti.

40 yaşındaki şarkıcı, kumda uzanırken kırmızı geniş kenarlı bir şapkadan başka bir şey olmadan poz verdi. Spears, çıplak göğüslerini elleriyle kapatırken ayrıca bir de kalp emojisi kullandı.

Spears’ın takipçileri, şarkıcının fotoğraflarını beğense de bazı kullanıcılardan da eleştiriler geldi. Bir kullanıcı; “Burası çıplaklar plajı değil. Arkadaki giyinmiş insanlara bakın” yorumunu yaptı. Bir başkası da “Britney Spears ile aynı plajda olduğunuzu ve bir anda çıplak bir şekilde fotoğraf çekinmeye başladığınızı düşünün” yazdı.