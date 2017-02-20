Bulut Öncü trafik kazasında yaşamını kaybetti

Cinsel sağlık alanında çalışan LGBTİ aktivisti Bulut Öncü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Başımız sağolsun…

LGBTİ aktivisti Bulut Öncü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti. Öncü’nün bugün sabah saatlerinde İstanbul’da yaşanan trafik kazası sonucu haytını yitirdiği belirtiliyor.

Cenazesi 21 Şubat Salı günü memleketi Konya’dan kaldırılacak.

TOG, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar ve BM Nüfus Fonu’nda çalışmıştı

2010-2013 yılları arasında KaosGL.org gönüllü muhabirlerinden de olan Öncü, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus Fonu’nda çalışmıştı. Öncü, Sivil Düşün projesi kapsamında Belçika’dan Uluslararası Danışmanlık Uzmanlığı (ICE) çalışıyordu.

Sivil toplumun farklı alanlarında gönüllü ve profesyonel olarak çalışmalar yürüten Öncü, özellikle cinsel sağlık alanındaki çalışmalarıyla biliniyordu.

Öncü aynı zamanda 3H Hareketi üyesiydi.

Runatolia’da koşacaktı

Bulut Öncü, trafik kazası sevenlerinden ve arkadaşlarından ayırmasaydı 5 Mart’ta Antalya Runatolia Maratonu’nda Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği için koşacaktı:

“Önemli bir sorunun çözümü ile ilgili desteğine ihtiyacım var!

“Hepimizi yakından ilgilendiren bir problem ile karşı karşıyayız: Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi olan Türkiye’nin eğitim sisteminde kapsamlı ve yaşa uygun yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi yok! Öte yandan Türkiye’deki her 10 gençten yalnızca 1’i HIV ve AIDS konusunda doğru bilgiye sahip ve 10 gençten 9’u gebelik oluşma ihtimalinin olduğu zamanı bilmiyor...

“Ancak bu sorunun çözümü için gönüllü olarak gece gündüz çalışan gençler var! İşte ben de gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularındaki bilgilerini artırarak gençlerin yeni yaşam becerileri kazanmasının önünü açan Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) için 5 Mart 2017’deki Antalya Runatolia Maratonu’nda tam 10 kilometre koşacağım.

“Hedefim, 36 gencin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlayacak eğitim için gerekli olan 7200 TL’yi bağışlar yoluyla toplamak. Eğer başarılı olursam 36 genç cinsel sağlık üreme sağlığı konularında doğru bilgilerle buluşacak. Üstelik bu, akran eğitimi modeli ve formel olmayan eğitim teknikleri yoluyla gerçekleşecek. Haklar, ergenlikte büyüme ve gelişme, gebeliği önleyici yöntemler, HIV/AIDS de dâhil olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, riskli davranışlar ve kondom kullanımı gibi çeşitli konularda bilgilenen gençler de bu bilgileri kendi akranlarıyla paylaşacak ve doğru bilginin etkisi kat ve kat artacak.

“Gençlerin mesajlarını görünür kılmalarına destek olmak, onlarla dayanışmak ve her gencin cinsel sağlık eğitimine eriştiği bir dünya hayalini gerçek kılmak hepimizin sorumluluğunda. Senin de bu hayale ortak olmanı diliyor, desteklerini bekliyorum.”