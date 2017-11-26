Çağdaş Müzik Derneği yarın Thalassaemia Derneği için söyleyecek

Merhum sanatçı Mustafa Gürsoy’un anısına ithaf edilecek “Bir Damla Şarkı” isimli Türk Sanat Müziği konseri Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (AKKM) yapılacak. Gençlik Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenecek konser saat 20.00’de başlayacak.
Şef Ersin Tünay yönetimindeki konserde TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Yahya Geylan ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Sanatçısı Canan Sezgin Geylan konuk sanatçı olarak bulunacak.
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