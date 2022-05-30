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Çakırlı-Aydemir Oltayla balık yarışması yapıldı

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Çakırlı-Aydemir Oltayla balık yarışması yapıldı
Çakırlı-Aydemir Oltayla balık yarışması yapıldı

İskele Avcılık ve Atcılık Kulübü tarafından Dipkarpaz Ayfilon bölgesinde organize edilen Merhum Hüseyin Çakırlı ve Metin Aydemir anısına oltayla balık tutma yarışması gerçekleştirildi.

Organizasyonun ödül töreni bugün kulübün İskele’deki lokalinde gerçekleşti.

13 grubun katıldığı yarışlar sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

Kulüp Başkanı Ramadan Öztörel, önümüzdeki sene yarışmanın daha da büyüyerek devam edeceğinin altını çizdi.

En fazla balık tutma kategorisinde

* Serkan Öztugay - Erhan Dağgül birinci,

** Kadir Şöfer - Mertsan Çakırlı ikinci,

*** Mehmet Kızıltan – Gökhan Öztugay üçüncü oldu.

En büyük balık tutan kategorisinde ise Hasan Taşkıranlar birinci oldu.

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