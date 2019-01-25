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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Can güvenliği: Brezilya’da eşcinsel milletvekili ülkeden kaçtı

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Brezilya’da eşcinsel olduğunu açıklayan ilk milletvekili Jean Wyllys can güvenliği nedeniyle ülkeden kaçtığını duyurdu.
Can güvenliği: Brezilya’da eşcinsel milletvekili ülkeden kaçtı

Geçen ekimde üçüncü dönem için yeniden seçilen Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSOL) üyesi Wyllys, ülkedeki LGBT toplulukları tarafından özellikle Jair Bolsonaro’nun devlet başkanı olmasından bu yana eşcinsel haklarının önde gelen savunucusu olarak kabul ediliyor.

Geçen ekimde seçilen ve 1 Ocak 2019’ta görevine başlayan Brezilya’nın aşırı sağcı yeni devlet başkanı Bolsonaro’ysa ırkçı, homofobik ve kadın düşmanı söylemler kullanmaktan çekinmiyor.

AFP’nin aktardığına göre Brezilya’nın Folha de Sao Paulo gazetesine açıklama yapan 44 yaşındaki Wyllys, yakın arkadaşı başkent Rio de Janeiro şehir meclisi danışmanı Marielle Franco’nun geçen martta öldürülmesinin ardından kendisine gelen tehdit mesajlarının arttığını söyledi.

Wyllys’e göre seçim kampanyası sırasında homofobik açıklamalar yapan Bolsonaro’nun seçilmesiyle beraber eşcinsellere yönelik şiddet geçen ekimden bu yana giderek arttı.

Reuters’e konuşan milletvekilinin iletişim ekibinden bir kişi, güvenlik nedenleriyle Wyllys’in bundan sonra hiçbir açıklama yapmayacağını ve yeni ikametgahını açıklamayacağını aktardı.

BBC’nin haberine göreyse PSOL’dan yapılan açıklamada Wyllys yerine Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Glenn Greenwald ile evli Rio de Janeiro şehir meclisinin eşcinsel üyesi David Miranda’nın atanacağı duyuruldu.

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