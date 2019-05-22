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Cinsel içerikli film izleyenler dikkat!

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Porno izlemenin zararları neler? Son araştırmalar porno izlemenin çok büyük bir zararını ortaya çıkardı. İşte porno izlemenin zararları!
Cinsel içerikli film izleyenler dikkat!

Son dönemlerde yapılan araştırmalar, porno izleme oranının özellikle gençler ve erkekler arasında oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu. Gittikçe büyüyen porno film sektörüyle birlikte pornoya olan ilgi de arttı. Fakat bütün bunların üzerine sürekli olarak porno izlemenin cinsel sağlığı olumsuz etkilediği hatta cinsel hayatı kabusa dönüştürdüğüne yönelik bulgular ortaya çıktı. Peki porno izlemek zararlı mı? Porno izlemenin zararları neler? İşte bu gibi soruların yanıtını sizler için hazırladık! 

PORNO İZLEMEK SEKS HAYATINI DERİNDEN ETKİLİYOR 

Yapılan son araştırmalara göre porno izlemenin çok büyük bir zararı ortaya çıktı. Porno film sektörünün yiden iyiye kendini hissetirmeye ve epeyce yükselmeye başladığı şu günlerde birçok insan pornonun insan psikolojisine ve fizyolojisine zararı varmı varsa neler diye sorgulamaya başladı. Araştırmalar, pornonun insanın seks hayatını derinden etkileyecek zararları olduğu konusunda uyarıyor. 

KADINLARIN %18'İ ORGAZM OLUYOR 

Kanadada'ki bilm adamları en çok izlenen porno kanalının 50 videosunu analiz ett. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı. DailyMail’de yer alan habere göre porno filmlerin seks hayatına önemli zararları bulunuyor. Bu araştırmalar sonucunda  kadınların sadece %18'inin gerçekten orgazm olduğu ortaya çıktı. 

FİLM SAHNELERİNDE ORGAZM OLAN ERKEKLERİN %12'Sİ GERÇEKTE OLMUYOR 

Montreal Quebec Üniversitesi’nden yapılan inceleme sonucuna göre pornografik filmlerde rol alanlar, orgazm ve seks performansı hakkında gerçekçi olmayan beklentileri körüklüyor. Film sahnelerinde orgazm olan kadınların %82’si gerçekte orgazm olmuyor, erkeklerde ise bu oran %12.

ÖN SEVİŞMEYİ UNUTTURUYOR

Cinsellik ve ilişki uzmanı Tracey Cox, MailOnline’a yaptığı açıklamada pornonun ön sevişmenin önemini unutturduğunu söyledi. Cox ayrıca, pornonun birçok kötü ders verdiğini, kadınların ön sevişmeye ihtiyaç duymadığını gösterdiğini, erkek ve kadın ilişkisinin sadece cinsel anlamada vurguladığını belirtti.

SEKS YERİNE PORNOYU TERCİH EDİYORLAR

Kaliforniya, Los Angeles’tan bir ekip, ilişkilerde 335 erkekle yaptığı araştırmada yüzde 22’sinin pornoyu eşiyle seks yapmayı tercih ettiklerini bildirdi. Kaynak: sozcu.com.tr

 
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