Cinsellik eğitmeni ülkede kriz çıkardı: Sınır dışı ettiler

Kendisini "seks gurusu" olarak tanıtan ve cinsellik üzerine eğitimler veren Aleksandr Kirillov ve partneri Anastasia Vashukevich, Kazakistan'da kriz yarattı. "Kazak kadınları tahrik etmekle" suçlanan Kirillov ülkeden sınır dışı edildi.

Kendisini “seks gurusu” olarak tanıtan Aleksandr Kirillov, Kazakistan’ı karıştırdı… Cinsellik eğitimi verdiğini iddia eden ve dünyanın farklı ülkelerinde eğitimlere katılarak para kazanan Kirillov Kazakistan’da büyük tepki çekince sınır dışı edildi.

Belaruslu eskort partneri Anastasia Vashukevich ile birlikte çalışan ve daha önce Tayland’da gözaltına alınan Kirillov’un “Kazak kadınlarını baştan çıkardığına yönelik” şikayetler geldiği ve bu sebeple Kazak polisinin harekete geçtiği belirtildi. Kirillov’un ayrıca ülkeye girmesine 1 yıl yasak getirildi.

Cinsellik eğitimi veren genç kadının partneri Kazakistan’dan sınır dışı edildi.

“Seks eğitim dersleri” vererek para kazanan Kirillov’un partneri Vashukevich, 2019 yılında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesine dair bilgileri olduğunu söylemiş ve uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Nastya Rybka lakabıyla da tanınan Vashukevich, Rus oligark Oleg Deripaska’nın ses kayıtları ve yazışmalarına sahip olduğunu da öne sürmüştü.

1990 doğumlu genç kadın daha önce “Bir milyarderi baştan çıkarma günlüğü” adı altında bir kitap yayınlamıştı. Kirillov ile birlikte çalışan Vashukevich, kişi başı yaklaşık 1400 dolar bilet ücreti alıyordu.

Asgari ücretin yaklaşık 500 dolar olduğu Belarus’ta bu şekilde rahat bir yaşamı olduğu öğrenilen Kirillov ve Vashukevich’e talebin özellikle Rusya ve Belarus’ta yoğun olduğu belirtildi.