Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği(FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması için başvurular devam ediyor. Son katılım tarihi 5 Mart 2021 olan yarışmaya, https://www.kktctelsim.com/cocuk-gozuyle-fotograf-yarismasi adresinden online olarak katılım sağlanabiliyor.

TANPINAR: “ÇOCUKLARIMIZIN, GEÇMİŞTEN GELEN ÇOCUK OYUNLARIMZIN KAÇINI BULABİLECEKLERİNİ MERAKLA BEKLİYORUZ”

Telsim ve FODER iş birliğiyle 7.’sinin düzenlendiği Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması için başvuruların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Tanpınar, “Çocuklarımızın bu yarışmaya katılıp, Kıbrıs sokak oyunlarını öğrenmesi ve kültürlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli” dedi. Yarışma konusunun “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” olduğunu söyleyen Tanpınar, çocukları daha çok sokağa çıkaracaklarını ve çocukların Kıbrıs’ın sokak oyunlarını daha yakından tanıyacaklarını ifade etti. Tanpınar, “Çocuklarımızın geçmişten günümüze kadar taşınabilen oyunlarımızın kaçını bulabileceklerini merakla bekliyoruz. Bu yarışmanın bir amacı da belleğimizin gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlamak. Çocuklarımızın, sokaktaki çocuk oyunlarını nasıl yansıtacaklarını ve nasıl fotoğraflayacaklarını büyük bir merakla bekliyor olacağız” dedi.

GÜMÜŞOK: “YARIŞMA, UNUTULAN SOKAK OYUNLARIMIZI TEKRAR HATIRLATACAK”

Telsim ve FODER işbirliğinde bu yıl 7.’sinin gerçekleştirildiği yarışmanın başvurularının devam ettiği bilgisini veren Gümüşok, yarışmanın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlendiğini ve Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışmaları’na her zaman büyük bir katılım olduğunu vurguladı. Yarışmanın şartnamesine Telsim ve FODER’in internet sayfalarından ulaşılabilineceğini söyleyen Gümüşok, 5 Mart 2021 tarihine kadar yarışmaya en az iki, en çok dört fotoğrafla katılabilineceğini de sözlerine ekledi. Katılımın yine çok yüksek olacağını ve çok farklı fotoğraflarla olacağını düşündüklerini dile getiren Gümüşok, Telsim’e bu işbirliği için teşekkürlerini sunarken, katılımcı çocuklara da bol şans diledi.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabiliyor