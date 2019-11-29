Çökme Tehlikesi Var Girne'de sahnelendi

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi, Girne Belediyesi’nin düzenlediği Sonbahar ve Kış Dönemi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, ergenlik çağındaki iki gencin nasıl sistemin kölesi olduğunun anlatıldığı “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyunu sahneye koydu. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunda, genç oyuncular İlde Atik ve Coşkun Kıraloğlu görev aldı. Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönettiği oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda 3 ve 5 Aralıkta yeniden sahnelenecek ve saat 20:00’da başlayacak.

Güngördü: Emeği geçenlere teşekkür ederim

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, oyuna büyük ilgi gösterilmesiyle sahnede muhteşem bir performans sergileyen genç oyuncuların moral ve motivasyonlarının artığını bu nedenle kendilerini geliştirmek için daha fazla çalışacaklarını söyledi. Nidai Güngördü, Girne ve Çatalköy Belediyelerinin işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, oyunun sahneye konmasında emeği geçen herkese, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’e teşekkürlerini sundu.