Covid-19 Erkeklerde Penis Boyunu Kısaltıyor Mu? Ereksiyon Sorunu Oluyor Mu?

Covid-19 virüsünün, enfekte olanlar üzerindeki etkisi dünyanın dört bir yanında araştırılırken, ABD’de bu virüse yakalan erkeklerin penisinin kısaldığı ve ereksiyon sorunu yaşayabilecekleri yolundaki şikayetler ülkenin medyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

ABD’de bir erkeğin Covid-19 virüsünden enfekte olduktan sonra penisinin boyunun kısaldığını iddia etmesi ve ereksiyon sorunu yaşadığını ileri sürmesi üzerine tıp çevrelerinde bu konuda yapılan araştırmalar da hız kazandı.

İlk kez radyo yapımcıları Jessica Stoya ve Rich Juzwiak tarafından hazırlanan Slate adlı programın “Nasıl Yapılır” adlı bölümünde hastalığı geçiren ve hastanede tedavi gören 30 yaşlarındaki bir erkeğin gönderdiği mektupla, penisinde 1,5 inç (3,8 santimetre) küçülme ve ereksiyon sıkıntısı yaşadığı şikayetiyle başlayan tartışmaya daha sonra bilim insanları da katıldı.

Tedavi sonrası ereksiyon sorununu gideren bu erkeğe doktorlar, penisindeki küçülmeye “vasküler hasarın” yol açtığı ve bunun kalıcı olabileceğini aktardı.

COVID-19 ile üreme sistemi ile ilgili sorunlar arasındaki bağlantı hala gri bir alan olarak görülüyor. Bununla birlikte şu ana kadar yapılmış bazı çalışmalar, virüs ile ereksiyon bozukluğu arasında geçici bağlantılar olabileceğini göz önüne alıyor.

ABD'deki bilimsel araştırmalarda ne bulundu?

ABD’de Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, virüs enfekte olan dört erkekten, ereksiyon sorunu yaşadığı için penis protesi olacak iki erkekten ve hiç bir sorunu olmayan, hastalığı da geçirmemiş iki kişiden penis dokusu alındı. Araştırmacılar, aylar geçmiş olmasına rağmen penis dokusunda virüsün izlerine rastladı.

Erkek sağlığıyla ilgili bilimsel yayınlar yapan World Journal of Men’s Health dergisinde haziran ayında çıkan araştırma sonuçları, virüsün, erkek cinsel organına kan pompalanmasını kısıtlayabileceği ve bunun da zamanla ereksiyon sağlanmasında zorluklara neden olabileceği sonucuna götürdü.

Zayıf kan dolaşımı ile Covid-19 arasındaki bağlantının penis dışındaki vücudun diğer organlarında da görüldüğü belirtilerek, Covid-19 geçirmiş ve ayak parmaklarında uyuşukluk hisseden kişiler buna örnek olarak gösterildi.

Covid-19 ile bağlantılı 200’ün üzerinde semptom tespit edildi

College London Üniversitesi tarafından 2021 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 geçiren 56 ülkeden 3 bin 762 Covid-19 hastasının durumuna bakılarak, bu kişilerin üzerinde uzun dönemde 200’ün üzerinde semptom tespit edildi.

Görme kaybı, yeni alerjiler ve ağlayamama veya esneme gibi daha olağandışı uzun vadeli etkilerin yanı sıra, bu tıbbi çalışmada Covid-19’un üreme sistemine olan etkisine de odaklanıldı.

Bu araştırmada, kadınlarda menopozun erken başlaması ve düzensiz adet görmeleri gözlenirken. erkeklerde de bazı durumlarda ABD'li hastanın şikayetiyle tutarlı olarak cinsel organların boyutunda hem penis hem de testislerde bir küçülme gözlendi.

Bilim insanlarının Covid-19’un organlarda biraktığı yan etkilerle ilgili çalışmaları sürerken, üreme organlarında olası hasarın tedavi için şu ana kadar ortak bir görüş birliği bulunmuyor.

Jessica Stoya ve Rich Juzwiak tarafından hazırlanan Slate adlı programın “Nasıl Yapılır” adlı bölümüne konuk olan ürolog doktor, Charles Welliver, küzük dozda viagra veya benzeri ilaçların alınabileceği tavsiyesinde bulunduktan sonra, penise kan pompalamanın farklı araçlarla nasıl yapılacağı konusunda araştırmaların da sürdüğünü ifade etti.