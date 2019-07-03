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Cumhurbaşkanı Akıncı DAÜ mezuniyet törenine katılarak mezunlara diplomalarını verdi

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Cumhurbaşkanı Akıncı DAÜ mezuniyet törenine katılarak mezunlara diplomalarını verdi
Cumhurbaşkanı Akıncı DAÜ mezuniyet törenine katılarak mezunlara diplomalarını verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezuniyet töreninde, gençlere, Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu nedenle, gittiğiniz her yerde dünya barışına, bulunduğunuz ülkenin iç barışına ve huzuruna, demokrasisine, insan haklarına yapabileceğiniz her türlü katkıyı yapınız” tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine katılarak, mezunlara diplomalarını verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, DAÜ Yasin Düşüner Stadı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, böyle törenlerde bulunmaktan heyecan duyduğunu belirterek, “40. yılını tamamlamış bu güzide üniversitemizden mezun olarak ayrılmakta olan siz gençlere hayatınızın bu yeni döneminde en üstün başarı dileklerimi sunuyorum” dedi.

Mezun olan gençlerin yeni bir döneme yelken açtığını ifade ederek, “Yelkeniniz rüzgarla dolsun, yolunuz açık olsun” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin, karşılaştıkları sorunları tek başına çözmek durumunda kalabilecekleri yeni bir mücadele dönemine başladığını belirterek, gençlere yeni yaşamlarında başarılar diledi.

 “DOSTLUKLARI UNUTMAYINIZ”

Gençlerin sadece bilgi ve becerileri değil, edindikleri dostlukları da beraberlerinde götürdüğünü söyleyen Akıncı, “Bu üniversiteyi unutmayınız, ilişkilerinizi kopartmayınız, bu güzel ülkemizi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni unutmayınız. Burada elde ettiğiniz dostlukları, insani ilişkileri, bağları da asla koparmayınız” dedi.

 Gençlere, Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kısa süre önce KKTC’ye düşen füze olayına değinerek, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına tarafı olmadığımız bölgedeki bir savaşın sonucu olarak bir füze düştü. Bereket versin ki bir yerleşim alanına düşmedi. Eğer düşseydi bunun sonuçları çok daha ağır olacaktı. Ama bu bize bir şeyi hatırlattı; yanı başımızda acımasız bir savaş yıllardır sürüp gidiyor. Bu bizim tarlalarımıza düşen füze, masum çocukların, ailelerin, masum kadınların başına her gün düşüyor, her saat düşüyor. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşların yaşanmasını istemiyoruz. Biz hem yurdumuzda hem dünyamızda barış istiyoruz, istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz. O nedenle sizlere mesajım şudur: Bu üniversiteden, Büyük Önder Atatürk’ün ilkelerini öğrenerek gidiyorsunuz. Bu ilkelerin en önemlisi ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesidir. Bu nedenle, gittiğiniz her yerde dünya barışına, bulunduğunuz ülkenin iç barışına ve huzuruna, demokrasisine, insan haklarına yapabileceğiniz her türlü katkıyı yapınız. Sevgili gençler, bu benim size en birinci tavsiyem olsun. Yolunuz açık olsun, sizlere en üstün başarılar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, üçüncü ülke vatandaşı mezun gençlere de İngilizce olarak kısa bir konuşma yaptıktan sonra mezun öğrencilere diplomalarını verdi.

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