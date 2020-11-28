  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Daha ateşli bir seks için mutlaka yiyin! İşte o besinler...

» »
Sağlıklı bir yaşam ve beslenme biçimini benimseyerek seks hayatınız için doğal afrodizyak etkisi yaratabilirsiniz! Bunun yolu da kalbinizi daha güçlü tutmaktan geçiyor. güçlü bir kalp demek, kanın vücudun her yerine düzgün bir şekilde pompalanması demek
Daha ateşli bir seks için mutlaka yiyin! İşte o besinler...

Sağlıklı bir yaşam ve beslenme biçimini benimseyerek seks hayatınız için doğal afrodizyak etkisi yaratabilirsiniz! Bunun yolu da kalbinizi daha güçlü tutmaktan geçiyor çünkü güçlü bir kalp demek, kanın vücudun her yerine düzgün bir şekilde pompalanması demek. Beslenme ve Sağlık Koçu Elaina Lo, yatak odasında kendinizi iyi hissetmeniz için günlük beslenme programınıza eklemeniz gereken 5 besini sıraladı...

1-Nar taneleri 

Nar tohumları polifenollerle doludur. Polifenoller; yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme riskinde azalma ile ilişkili bileşiklerdir. Ayrıca kan damarlarını gevşettikleri, beyne ve kalbe kan iletimini artırdığı düşünülmektedir. Bu organlarda kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan polifenoller neden daha iyi bir cinsel hayat için fayda sağlamasın ki? Nar aynı zamanda seks hormanlarını daha fazla uyararak sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklere de yardımcı oluyormuş! Bizden söylemesi...

2-Keten tohumu 

Bu süper yiyecek, zengin antioksidan özellikleri ve cinsel organlara kan akışını artırmasıyla bilinir. Keten tohumu, liganalar içerdiğinden sizi canlı tutar. Bunlar antiviral, antibakteriyel ve antikanser özelliklere sahip östrojen benzeri kimyasallardır. Keten tohumundaki omega-3, libido için bir artı olan kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir. L-arginin ise kan akışını artırarak spermin kalitesini korur.

3-İstiridye 

Bu hassas deniz ürünleri, cinsel olgunlaşma için önemli bir mineral olan çinko bakımından zengindir. Çinko vücudunuzun cinsel istekle bağlantılı bir hormon olan testosteron üretmesine de yardımcı olur. Tabii ki sadece çiğ istiridye yiyerek anında sonuç almayı beklemeyin. Ancak istiridyenin cinsel işlev için kritik öneme sahip olan tüm vitamin ve minerallari içerdiğini de unutmayın.

4-Kabak çekirdeği 

Kabak çekirdeği, istiridye gibi çinko deposudur. Aynı zamanda harika bir magnezyum kaynağıdır. Cinsel sağlık için gerekli olan antioksidatif, yüksek kan basıncını dengeleyen ve kalbi koruyan bileşenler içerir. Kabak çekirdeğindeki omega-3 yağ asitleri kadın ve erkek üreme sağlığı üzerinde çok etkilidir. Aynı zamanda kabak çekirdeği içerisindeki omega-3 vücuttaki iltihabı da azaltır.

5-Avokado 

Bu maddeye eğlenceli bir gerçekle başlayalım: "Avokado" kelimesi “testis” anlamına gelen Aztek kelimesinden türetilmiştir. Eğlenceli gerçekler bir yana avokado gerçekten güçlü spermler için çok yararlı besindir. İçeriğindeki E vitamini kan damarlarını genişlerek kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır. Ayrıca spermdeki DNA hasarını da önemli ölçüde giderir. Ancak siz siz olun sakın avokadoyu ısıtarak tüketmeyin çünkü bu, önemli ölçüde besin değerini azaltıyor.(Kaynak: Milliyet Pembenar)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son araştırmalara göre cinsellik için en ideal yaş 64-6607 Kasım 2020 Cumartesi 20:45
  • Kendisini aldatan kocasının penisini kesti!27 Ekim 2020 Salı 21:34
  • Sağlıklı Bir Cinsel Yaşam İçin 11 Öneri26 Ekim 2020 Pazartesi 22:45
  • Cinselliğin düşmanı!14 Ekim 2020 Çarşamba 21:45
  • 10 çiftten biri bu sorunu yaşıyor!14 Ekim 2020 Çarşamba 21:15
  • 5 adımda libidonuzu yükseltin12 Ekim 2020 Pazartesi 21:45
  • Cinsel sorunlar hem kadını hem erkeği etkiliyor!12 Ekim 2020 Pazartesi 21:30
  • Sperm kalitesini artıran ve azaltan faktörler!12 Ekim 2020 Pazartesi 21:15
  • Uzmanından Sperm Sayısını Artıran 8 Önemli Besin12 Ekim 2020 Pazartesi 10:45
  • Cinsel Gücü Korumak İçin 9 Öneri10 Ekim 2020 Cumartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti