Daha ateşli bir seks için mutlaka yiyin! İşte o besinler...

Sağlıklı bir yaşam ve beslenme biçimini benimseyerek seks hayatınız için doğal afrodizyak etkisi yaratabilirsiniz! Bunun yolu da kalbinizi daha güçlü tutmaktan geçiyor. güçlü bir kalp demek, kanın vücudun her yerine düzgün bir şekilde pompalanması demek

Sağlıklı bir yaşam ve beslenme biçimini benimseyerek seks hayatınız için doğal afrodizyak etkisi yaratabilirsiniz! Bunun yolu da kalbinizi daha güçlü tutmaktan geçiyor çünkü güçlü bir kalp demek, kanın vücudun her yerine düzgün bir şekilde pompalanması demek. Beslenme ve Sağlık Koçu Elaina Lo, yatak odasında kendinizi iyi hissetmeniz için günlük beslenme programınıza eklemeniz gereken 5 besini sıraladı...

1-Nar taneleri

Nar tohumları polifenollerle doludur. Polifenoller; yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve inme riskinde azalma ile ilişkili bileşiklerdir. Ayrıca kan damarlarını gevşettikleri, beyne ve kalbe kan iletimini artırdığı düşünülmektedir. Bu organlarda kan dolaşımını artırmaya yardımcı olan polifenoller neden daha iyi bir cinsel hayat için fayda sağlamasın ki? Nar aynı zamanda seks hormanlarını daha fazla uyararak sertleşme bozukluğu yaşayan erkeklere de yardımcı oluyormuş! Bizden söylemesi...

2-Keten tohumu

Bu süper yiyecek, zengin antioksidan özellikleri ve cinsel organlara kan akışını artırmasıyla bilinir. Keten tohumu, liganalar içerdiğinden sizi canlı tutar. Bunlar antiviral, antibakteriyel ve antikanser özelliklere sahip östrojen benzeri kimyasallardır. Keten tohumundaki omega-3, libido için bir artı olan kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir. L-arginin ise kan akışını artırarak spermin kalitesini korur.

3-İstiridye

Bu hassas deniz ürünleri, cinsel olgunlaşma için önemli bir mineral olan çinko bakımından zengindir. Çinko vücudunuzun cinsel istekle bağlantılı bir hormon olan testosteron üretmesine de yardımcı olur. Tabii ki sadece çiğ istiridye yiyerek anında sonuç almayı beklemeyin. Ancak istiridyenin cinsel işlev için kritik öneme sahip olan tüm vitamin ve minerallari içerdiğini de unutmayın.

4-Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği, istiridye gibi çinko deposudur. Aynı zamanda harika bir magnezyum kaynağıdır. Cinsel sağlık için gerekli olan antioksidatif, yüksek kan basıncını dengeleyen ve kalbi koruyan bileşenler içerir. Kabak çekirdeğindeki omega-3 yağ asitleri kadın ve erkek üreme sağlığı üzerinde çok etkilidir. Aynı zamanda kabak çekirdeği içerisindeki omega-3 vücuttaki iltihabı da azaltır.

5-Avokado

Bu maddeye eğlenceli bir gerçekle başlayalım: "Avokado" kelimesi “testis” anlamına gelen Aztek kelimesinden türetilmiştir. Eğlenceli gerçekler bir yana avokado gerçekten güçlü spermler için çok yararlı besindir. İçeriğindeki E vitamini kan damarlarını genişlerek kardiyovasküler hastalık riskini de azaltır. Ayrıca spermdeki DNA hasarını da önemli ölçüde giderir. Ancak siz siz olun sakın avokadoyu ısıtarak tüketmeyin çünkü bu, önemli ölçüde besin değerini azaltıyor.(Kaynak: Milliyet Pembenar)