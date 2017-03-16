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Danimarka'da yabancılara yönelik sertleştirmeleri kutlayan bakana tepki

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Danimarka'da yabancılara yönelik sertleştirmeleri kutlayan bakana tepki
Danimarka'da Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg'in yabancılara yönelik yasalarda sertleştirmeleri pastayla kutlaması, Başbakan Rasmussen ile birçok politikacı ve sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi.

Danimarka'da Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg'in görevi süresince yasalarda yabancılara yönelik 50'nci sertleştirme yapmasını pastayla kutlaması, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.

Sosyal medya hesabından üstünde Danimarka bayrağı ile "50" yazan bir pastanın fotoğrafını paylaşan Stöjberg, mesajına "Bugün yabancılara yönelik 50'nci sertleştirme de yasalaştı. Bunu kutlamalıyız." yazdı. Danimarkalı bakan, yazısının altına yabancılara yönelik 50 sertleşmenin listesinin yer aldığı bakanlığın internet sitesinin bağlantı adresini ekledi.

Stöjberg'in paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. 5 binden fazla paylaşımı yapılan fotoğrafa yaklaşık 10 bin yorum yazıldı, 21 bin defa da beğenildi. Stöjberg'e övgü dolu yorumlarda bulunulurken, bunu birçok kişi de eleştirdi.

"Pastalı kutlamayı hakaret olarak algıladım"

Sığınma başvurusu reddedilen ve Danimarka'dan sınır dışı edilmeyi bekleyen 17 yaşındaki Khoshnaw Nameq, Danimarka kamu yayıncısı DR P4 radyosuna yaptığı açıklamada, pastalı kutlamayı hakaret olarak algıladığını söyledi.

Nameq, "İnsanlar savaşta ve ölüyor. Daha bir ay önce buradaki sığınma kampında bir kişi intihar etti. İnsanların yardıma ihtiyacı olmasına ve yardım isteğinin geri çevrilmesine sevinilmemeli." dedi.

Birçok politikacı ve sosyal medya kullanıcısı da Stöjberg'in zor durumda olan insanlarla alay ettiğini ve aşağıladığını gerekçe göstererek onun pastalı kutlamasını eleştirdi. Eleştirilere Başbakan Lars Lökke Rasmussen de katıldı.

Danimarka medyasına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rasmussen, Stöjberg'in paylaşımını "uygunsuz" bulduğunu ifade etti.

Aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çeken, ülkenin ikinci büyük partisi Danimarka Halk Partisi ise olayı daha da ileri götürerek, yasalarda yabancılara yönelik yapılacak 100'üncü sertleştirme sonrası parlamentoda pasta dağıtacaklarını bildirdi.

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